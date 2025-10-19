Dormir bem fortalece a mente e ajuda a prevenir transtornos emocionais

Sono de qualidade é um dos pilares para viver com equilíbrio e saúde (Crédito: Banco de Imagem/Freepik) -

Dormir bem é mais do que descansar o corpo, é também cuidar da mente e garantir o bem-estar. A qualidade do descanso tem papel fundamental na prevenção de transtornos emocionais que têm atingido grande parte da população, como ansiedade e depressão, explica a psicóloga Patrícia Porfirio, da Hapvida.

Segundo ela, as horas de repouso atuam diretamente no equilíbrio psicológico, regulando funções cerebrais e hormonais essenciais para a qualidade de vida. “O sono é essencial para o equilíbrio psicológico. Durante as horas de descanso, o cérebro consolida memórias, regula hormônios e processa emoções vividas ao longo do dia. Quando dormimos mal ou de forma insuficiente, essas funções são comprometidas”, afirma.

A privação desse descanso reparador, de acordo com a especialista, aumenta a irritabilidade, reduz a tolerância ao estresse e prejudica a concentração e a tomada de decisões. Ela lembra que há forte evidência científica de que dormir pouco agrava quadros de ansiedade e depressão, por interferir na produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina.

“O sono de qualidade não apenas descansa o corpo, ele equilibra a mente e as emoções, funcionando como um fator protetor da saúde mental”, completa Patrícia.

O alerta reforça discussões recentes levantadas no Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado no dia 10 de outubro, data que chama atenção para o cuidado integral com o corpo e com as emoções.

Higiene do sono

A psicóloga explica que o termo “higiene do sono” se refere a um conjunto de hábitos e condições ambientais que favorecem um sono saudável e reparador. Isso inclui tanto uma rotina regular quanto um ambiente adequado para dormir.

“Boa higiene do sono inclui manter horários regulares para dormir e acordar, evitar telas antes de deitar, ter um ambiente silencioso e escuro, evitar cafeína, nicotina e álcool à noite, fazer refeições leves e praticar atividades físicas regularmente, mas não próximas ao horário de dormir”, orienta Patrícia.

Entre os comportamentos que mais prejudicam o descanso, ela destaca levar preocupações para a cama, usar o celular deitado, dormir em horários muito irregulares ou cochilar por longos períodos durante o dia. “Esses comportamentos confundem o relógio biológico e impedem que o corpo entre naturalmente no ciclo do sono”, alerta.

Dicas para melhorar o sono e proteger a mente

Segundo Patrícia Porfirio, regular o sono é um processo gradual, que exige paciência e pequenas mudanças no comportamento.

“A insônia pode ser resultado de hábitos inadequados, ambientes pouco favoráveis ou excesso de preocupações. A boa notícia é que pequenas mudanças comportamentais podem ajudar o corpo e a mente a recuperar o equilíbrio natural do sono”, afirma.

Confira as orientações da especialista da Hapvida:

Hábitos pessoais

- Estabeleça horários fixos para dormir e acordar

- Evite cochilos longos durante o dia

- Evite álcool, cafeína e nicotina de 4 a 6 horas antes de dormir

- Prefira refeições leves à noite

- Pratique exercícios físicos regularmente, mas finalize pelo menos duas horas antes de deitar

Ambiente ideal

- Mantenha o quarto escuro, silencioso e ventilado

- Use roupas de cama confortáveis

- Evite trabalhar ou estudar na cama - ela deve ser associada apenas ao descanso

Antes de dormir

- Crie um ritual noturno com atividades calmas e repetitivas

- Evite levar preocupações para a cama

- Evite telas e estímulos luminosos no quarto

“Regular o sono é um processo. Paciência e consistência são essenciais para que o corpo recupere seu ritmo natural de descanso”, finaliza Patrícia.

