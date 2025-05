Doença celíaca: distúrbio afeta milhões de brasileiros e ainda é pouco diagnosticado

Compartilhar no facebook

Por Jessica C R

29 Mai 2025 - 12h25 Por Jessica C R

Doença celíaca afeta milhões de brasileiros - Crédito: Banco de Imagens/Freepik

Mesmo com os avanços na medicina e no acesso à informação, a doença celíaca ainda é pouco conhecida por grande parte da população. Trata-se de uma condição autoimune crônica e sem cura, desencadeada pela ingestão de glúten – proteína presente em alimentos como pães, massas, bolos e cervejas.

Durante o Maio Verde, campanha de conscientização sobre o tema, especialistas alertam para a importância do diagnóstico precoce já que, segundo a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (Fenacelbra), estima-se que 2 milhões de brasileiros convivam com a enfermidade, a maioria sem diagnóstico. Mundialmente, mais de 80% dos celíacos desconhecem sua condição.

Médico gastroenterologista da Hapvida, Jorge Eduardo Parada Hurtado, ressalta que em muitos países, inclusive no Brasil, ainda existem barreiras importantes de acesso aos exames e cuidados adequados.

“Existem muitas pessoas que ainda têm dificuldade em reconhecer a doença e ficam, durante muito tempo, tratando outras patologias, sem investigação adequada”, afirma.

A doença celíaca é provocada por uma reação autoimune. Ao consumir alimentos com glúten, o organismo da pessoa celíaca passa a produzir anticorpos que atacam a mucosa do intestino delgado, principalmente o duodeno, causando lesões e dificultando a absorção de nutrientes, vitaminas, sais minerais e água.

“É uma doença séria e sem cura. A única forma de tratamento é a exclusão total e definitiva do glúten da dieta”, reforça o médico especialista.

Sintomas e diagnóstico

Os sintomas são variados e podem surgir tanto na infância – entre os seis meses e dois anos e meio de idade – quanto na fase adulta. Dores abdominais, diarreia frequente, flatulência, estufamento, vômitos e perda de peso são alguns dos sinais mais comuns. A longo prazo, a má absorção dos nutrientes pode levar à deficiência de vitaminas e outras complicações de saúde.

“É fundamental que o paciente compreenda que até pequenas quantidades de glúten podem desencadear os sintomas e lesões intestinais. A dieta precisa ser seguida com seriedade e para a vida toda”, alerta o médico da Hapvida.

O diagnóstico da doença celíaca é feito por meio de exames laboratoriais que identificam anticorpos específicos no sangue – como os relacionados à gliadina, transglutaminase e endomísio – e pela biópsia do intestino delgado, geralmente realizada durante endoscopia digestiva alta.

