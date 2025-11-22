Doação de paciente de 42 anos garante nova captação de órgãos na Santa Casa de São Carlos

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos realizou, nesta sexta-feira (21), a 11ª captação de órgãos de 2025. O número já supera o registrado no ano passado, quando foram feitas 10 captações. A doação foi autorizada pela família após a confirmação de morte encefálica causada por Acidente Vascular Cerebral (AVC) em uma paciente de 42 anos.

A ação foi conduzida pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) e resultou na captação de córneas, rins e ossos em um trabalho conjunto entre a equipe da Santa Casa e profissionais do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

O coordenador de Enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e membro da CIHDOTT, Tiago Clezer, explicou que orientar a família com clareza é essencial.

“Conversar sobre cada etapa, com calma e transparência, faz diferença nesses momentos”, afirmou.

Dados do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, desta sexta-feira (21), indicam que mais de 47,9 mil pessoas aguardam por um transplante no país. Segundo Tiago Clezer, quem deseja ser doador deve informar a família em vida, para que a vontade seja respeitada.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, agradeceu à família pela autorização.

“A Santa Casa realiza esse trabalho com muita seriedade, respeito e responsabilidade. Agradecemos à família pela confiança e por esse gesto de generosidade, que representa esperança para quem aguarda por um transplante”, afirmou.

