(16) 99963-6036
sábado, 22 de novembro de 2025
Saúde

Doação de paciente de 42 anos garante nova captação de órgãos na Santa Casa de São Carlos

21 Nov 2025 - 17h30Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Doação de paciente de 42 anos garante nova captação de órgãos na Santa Casa de São Carlos - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

 

A Santa Casa de São Carlos realizou, nesta sexta-feira (21), a 11ª captação de órgãos de 2025. O número já supera o registrado no ano passado, quando foram feitas 10 captações. A doação foi autorizada pela família após a confirmação de morte encefálica causada por Acidente Vascular Cerebral (AVC) em uma paciente de 42 anos.

A ação foi conduzida pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) e resultou na captação de córneas, rins e ossos em um trabalho conjunto entre a equipe da Santa Casa e profissionais do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

O coordenador de Enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e membro da CIHDOTT, Tiago Clezer, explicou que orientar a família com clareza é essencial.
“Conversar sobre cada etapa, com calma e transparência, faz diferença nesses momentos”, afirmou.

Dados do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, desta sexta-feira (21), indicam que mais de 47,9 mil pessoas aguardam por um transplante no país. Segundo Tiago Clezer, quem deseja ser doador deve informar a família em vida, para que a vontade seja respeitada.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, agradeceu à família pela autorização.
“A Santa Casa realiza esse trabalho com muita seriedade, respeito e responsabilidade. Agradecemos à família pela confiança e por esse gesto de generosidade, que representa esperança para quem aguarda por um transplante”, afirmou.

Leia Também

Liga acadêmica da UFSCar promove atividade gratuita sobre cuidado multidimensional de bebês prematuros
Saúde21h45 - 20 Nov 2025

Liga acadêmica da UFSCar promove atividade gratuita sobre cuidado multidimensional de bebês prematuros

HU será referência no atendimento a intoxicação por metanol
Saúde09h50 - 20 Nov 2025

HU será referência no atendimento a intoxicação por metanol

Mama móvel começa a percorrer bairros de São Carlos na segunda-feira
Saúde da mulher 18h40 - 19 Nov 2025

Mama móvel começa a percorrer bairros de São Carlos na segunda-feira

Tabela SUS tem aumento nos procedimentos para tratamento de câncer de próstata
Saúde23h52 - 18 Nov 2025

Tabela SUS tem aumento nos procedimentos para tratamento de câncer de próstata

O perigo da anafilaxia: Entenda a reação alérgica que pode levar a óbito
Saúde17h00 - 18 Nov 2025

O perigo da anafilaxia: Entenda a reação alérgica que pode levar a óbito

Últimas Notícias