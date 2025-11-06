Dieta Enteral: Pacientes do SUS receberam as fórmulas em outubro e começam a receber as referentes a novembro

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que todos os pacientes cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) e contemplados com dieta enteral receberam regularmente as fórmulas nutricionais referentes ao mês de outubro e já estão recebendo as do mês de novembro.

Atualmente, a rede pública municipal atende 50 crianças e 362 adultos que necessitam de dieta enteral composta por fórmulas nutricionalmente completas, destinadas a pacientes com necessidades específicas de alimentação — seja por via oral ou por sondas — conforme prescrição médica e acompanhamento nutricional.

De acordo com levantamento da SMS, em outubro foram distribuídas 991 latas de 2,07 kg para o público adulto e 225 latas para o público infantil. No mês de novembro, conforme o cronograma já estabelecido, as crianças começaram a receber o produto sem atraso no fornecimento. Para os adultos, a entrega será retomada na próxima segunda-feira (10/11), também conforme cronograma, iniciando pelas regiões da Vila São José e do Cidade Aracy. Cada região recebe em dia específico da semana, e os pacientes estão cientes dessa programação.

A chefe de seção da Logística de Medicamentos da Secretaria de Saúde, Mariana Passoni, explica que o cronograma sofreu um pequeno atraso devido ao feriado e aos pontos facultativos, o que impactou a entrega por parte dos fornecedores. “Já adquirimos 2.348 latas para suprir integralmente a demanda dos próximos meses”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, reforçou que nenhum paciente — infantil ou adulto — ficou desassistido. “A entrega é realizada conforme divisão geográfica das unidades de saúde, com controle de estoque e rastreabilidade de cada beneficiário. Estamos recebendo quantidade suficiente para atender toda a demanda de novembro e dezembro. Nossos processos são rigorosos e garantem a continuidade do tratamento”, destacou.

A Secretaria esclarece, ainda, que a distribuição das dietas ocorre sempre nos primeiros dias de cada mês, seguindo cronograma pré-estabelecido por unidade de saúde. Alguns usuários podem ter tentado realizar a retirada no dia 1º de novembro, quando o atendimento foi interrompido devido ao ponto facultativo, o que pode ter gerado eventuais dúvidas sobre a entrega.

Para ter acesso à dieta enteral pelo SUS, o paciente deve procurar uma unidade de saúde e apresentar receita médica atualizada, CPF, RG e Cartão SUS. O caso é avaliado por equipe multiprofissional (médico e nutricionista), que preenche o formulário de solicitação e encaminha para análise e autorização. O fornecimento é concedido por períodos de até seis meses, sendo necessária a renovação após esse prazo.

