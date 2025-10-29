Dia Mundial do AVC: SP reforça alerta para prevenção e reconhecimento rápido dos sintomas

AVC é uma das principais causas de morte entre os brasileiros - Crédito: Reprodução

Neste Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) reforça o alerta para o reconhecimento rápido dos sintomas e a importância da prevenção contínua. De janeiro de 2023 a agosto deste ano, o estado realizou mais de 1,2 milhão de atendimentos ambulatoriais e hospitalares relacionados à doença.

“A maior parte da população não reconhece os sinais nem entende que é o AVC. A cada dez casos, nove poderiam ser prevenidos com a adoção de medidas de estilo de vida saudável.”, explica Rodrigo de Paiva Bezerra, neurologista da rede estadual.

Em 2023, foram registrados cerca de 402 mil atendimentos ambulatoriais e 56 mil hospitalares. Em 2024, os números subiram, respectivamente, para 412 mil e 57 mil. Já de janeiro a agosto deste ano, foram 272 mil atendimentos ambulatoriais e 36 mil hospitalares.

Estilo de vida

O estilo de vida moderno tem contribuído para o aumento de casos, em razão do sedentarismo e do tempo excessivo em frente às telas. A prevenção depende, principalmente, do controle da pressão arterial, da alimentação saudável e de boas horas de sono.

“Em alinhamento com o bordão da campanha mundial deste ano, o recado é simples: cada minuto conta. Esteja atento a qualquer mudança súbita, uma dor de cabeça intensa, dificuldade para falar ou dormência sem explicação. O reconhecimento dos sintomas é essencial para levar o paciente imediatamente para hospital que tenha tomografia e equipe treinada, não para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS). É o que muda o desfecho do atendimento”, conclui o neurologista.

Sinais de alerta e o que fazer

Os principais sintomas do AVC incluem:

- fraqueza ou dormência em um lado do corpo;

- dificuldade para falar ou compreender;

- desvio da boca;

- perda súbita de visão ou equilíbrio.

Em caso de suspeita, a orientação é anotar o horário do início dos sintomas e direcionar o paciente à unidade de saúde mais próxima. Outra dica importante é evitar o consumo de medicamentos por conta própria.

Prevenção

- Monitore a pressão em casa: o controle domiciliar complementa o acompanhamento na unidade básica de saúde;

- Trate ronco e apneia do sono: pausas respiratórias aumentam o risco de eventos cerebrovasculares;

- Evite descongestionantes e energéticos em excesso: podem elevar a pressão arterial.

