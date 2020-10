Dia D: mobilização neste sábado (17) oferece atualização no calendário de vacinas

Crédito: Divulgação

A Vigilância Epidemiológica reforça que neste sábado (17/10) será realizado o Dia D da Campanha de Multivacinação 2020, das 8h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades da Saúde da Família (USF’s) da cidade.

A ação faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação, que acontece desde 5 de outubro e vai até o dia 30, para vacinação de crianças de um ano até menores de 15 anos. O objetivo é fazer a atualização do calendário básico de vacinação, além de oferecer um reforço contra Poliomielite para todas as crianças menores de cinco anos, mesmo que estejam com a carteirinha em dia.

As pessoas devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, evitando aglomerações e usando máscaras faciais.

“O grupo alvo da vacinação contra a Poliomielite são as crianças menores de 5 anos de idade, com estratégias diferenciadas para as crianças menores de um ano e para aquelas na faixa etária de 1 a 4 anos de idade. Já da multivanicação, o público alvo são as crianças e adolescentes menores de 15 anos. Para esta última, são ofertadas todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente visando diminuir o risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis e reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal. Quem ainda não procurou uma unidade de saúde pode fazer isso neste sábado”, reforça Kátia Spiller, supervisora da Vigilância Epidemiológica.

As vacinas que fazem parte do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente são: BCG, Hepatite A e B, Pentavalente (Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e Meningite e infecções por HiB), Vacina Oral do Rotavírus Humano, Pneumocócica 10 valente, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Tríplice Bacteriana (DTP), dT (Difteria E Tétano), Tetraviral (Sarampo, Caxumba, Rubéola E Varicela), Meningocócica C e HPV. Contra a Poliomielite serão aplicadas a Vacina Oral Poliomielite (VOP), e a Vacina Inativada Poliomielite (VIP).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também