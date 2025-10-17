Dia D de multivacinação acontece neste sábado em São Carlos

A Prefeitura de São Carlos realiza neste sábado (18) o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, com 34 unidades de saúde abertas das 8h às 17h. A iniciativa, promovida pelo Ministério da Saúde, segue até 31 de outubro e tem como foco a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Entre as vacinas disponíveis estão BCG, hepatite B, pentavalente, VIP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, meningo ACWY, DTP (tríplice bacteriana), influenza e COVID-19 — aplicadas conforme as recomendações do calendário nacional.

De acordo com Denise Martins Gomide, diretora de Vigilância em Saúde, além de todas as vacinas voltadas ao público infantil e adolescente, também serão imunizados adultos que ainda não receberam doses contra febre amarela e sarampo.“A vacina contra febre amarela foi incluída no calendário do país em 2018. Já a do sarampo passou de uma para duas doses, então alguns adultos podem não estar com o esquema completo. Também vamos aplicar a vacina do HPV para quem tem entre 9 e 19 anos”, explicou.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, reforçou o compromisso do município com a ampliação da cobertura vacinal.“Temos uma rede estruturada e preparada para garantir que as vacinas cheguem a quem precisa. O Dia D é mais uma demonstração do nosso esforço permanente para cuidar das famílias e manter nossa cidade protegida”, afirmou.

Durante a semana, as doses continuam sendo aplicadas em todas as unidades básicas de saúde (UBSs) — exceto na UBS Santa Paula — e nas unidades de saúde da família (USFs), das 7h30 às 16h30.

