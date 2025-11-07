(16) 99963-6036
Saúde

Deputado Rafael Saraiva destina R$ 300 mil para custeio de exames na área da saúde

07 Nov 2025 - 19h45
Deputado Rafael Saraiva destina R$ 300 mil para custeio de exames na área da saúde

O município de São Carlos recebeu um importante reforço na área da saúde: uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil destinada pelo deputado federal Rafael Saraiva. O recurso será aplicado no custeio de exames de média complexidade realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A articulação da emenda foi realizada pelo secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafinha Almeida, que destacou a importância da parceria.
“Essa parceria com o deputado Rafael Saraiva vem, cada vez mais, trazendo bons resultados para São Carlos. A saúde é uma das áreas que mais demandam investimentos, e essa emenda vai contribuir diretamente para melhorar a qualidade e a agilidade no atendimento à população. Sigo as diretrizes do prefeito Netto Donato, que tem nos orientado a buscar recursos externos para fortalecer as políticas públicas de governo”, afirmou Rafinha Almeida.
O deputado Rafael Saraiva reforçou seu compromisso com a cidade e elogiou o trabalho desenvolvido pela atual gestão municipal.
“Tenho um carinho especial por São Carlos e sei da seriedade com que a atual administração tem conduzido os trabalhos. A saúde precisa de apoio constante, e fico feliz em poder colaborar com ações concretas que impactam diretamente a vida das pessoas. Parabenizo o Rafinha Almeida pela articulação e o prefeito Netto Donato pela liderança à frente do município”, destacou o parlamentar.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, os recursos serão aplicados em exames de média complexidade, como ultrassonografias, tomografias, endoscopias e exames laboratoriais especializados, serviços que são essenciais para o diagnóstico precoce e o acompanhamento de pacientes.
“Esse recurso chega em um momento importante para o fortalecimento da rede municipal de saúde. Com ele, poderemos ampliar a oferta de exames de média complexidade, reduzir filas e agilizar diagnósticos, garantindo mais eficiência no atendimento à população. É uma conquista que reflete o trabalho conjunto entre a Prefeitura, o Legislativo e os nossos representantes em Brasília. Agradecemos ao deputado Rafael Saraiva pelo compromisso com São Carlos e ao prefeito Netto Donato pela constante busca de investimentos que melhorem os serviços oferecidos pelo SUS em nossa cidade”.
Os recursos já estão na conta da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos.

