Dengue: unidades de saÃºde passam a funcionar atÃ© 20h; veja quais

UBS Santa Felícia -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Saúde, ampliará a partir desta terça-feira (1º) o horário de atendimento em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) devido ao aumento de casos de dengue no município. As UBSs do Santa Felícia (Núcleo 4), Vila São José (Núcleo 3), Redenção (Núcleo 2) e Cidade Aracy (Núcleo 1) funcionarão até as 20h, sendo que, a partir das 17h, atenderão exclusivamente pacientes com sintomas da doença.

Durante esse período, os usuários do SUS que procurarem essas unidades terão acesso a consulta médica, realização de testes e exames laboratoriais, além de hidratação intravenosa. Os pacientes também receberão um kit contendo dois sachês de sais de reidratação, dipirona em gotas e paracetamol em comprimidos.



A medida busca desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) diante do aumento expressivo de casos. Segundo Viviane Cavalcante, diretora do Departamento do Cuidado Ambulatorial (DGCA), a ação é realizada em parceria com o Departamento de Vigilância em Saúde. “Além disso, o Hospital Universitário da UFSCar também passará a realizar hidratação de pacientes com dengue, mas o atendimento será referenciado pelas unidades de saúde do município”, explicou.



Desde o início de 2025, São Carlos registrou 11.291 notificações de dengue, com 6.359 casos confirmados – todos autóctones –, 2.076 descartados e 2.856 ainda em análise. O município investiga 10 óbitos suspeitos da doença, enquanto um já foi descartado.



Enquanto isso, equipes da Prefeitura seguem atuando em mutirões e na operação Cata-Trecho, que atualmente ocorre no bairro Cidade Aracy II, recolhendo materiais que possam servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela.

Leia Também