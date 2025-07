Dengue: São Carlos registra mais duas mortes e total de óbitos sobe para 20

Compartilhar no facebook

Mosquito de Dengue - Crédito: Agência Brasil

O município de São Carlos confirmou mais duas mortes por dengue, elevando para 20 o número de óbitos provocados pela doença em 2025. Os dados foram divulgados pela Vigilância Epidemiológica nesta quarta-feira (3).

Segundo o boletim, já foram registradas 24.905 notificações de dengue neste ano. Destas, 19.181 tiveram resultado positivo para a doença, sendo todos os casos autóctones — ou seja, contraídos dentro da própria cidade. Outros 5.562 casos foram descartados e 162 ainda aguardam o resultado dos exames.

Somente nesta semana foram registrados 30 novos casos, além de 155 exames de semanas anteriores que tiveram resultado divulgado agora. Atualmente, três pessoas estão internadas por complicações da doença: uma em enfermaria e duas em UTI.

Além das 20 mortes confirmadas, outras cinco estão em investigação e 16 foram descartadas após análise.

Chikungunya, Zika e Febre Amarela

Em relação a outras arboviroses, São Carlos contabiliza 471 notificações de Chikungunya, com dois casos positivos (ambos importados) e 469 descartados. Para Zika, foram registradas 422 notificações, todas descartadas. Já a Febre Amarela teve dois casos notificados, com um óbito confirmado e um exame ainda pendente.

Confira os óbitos por Dengue:

1) 90 anos, sexo feminino, moradora do Jardim Paraíso e com comorbidades. Óbito em 13/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 02/03/25;

2) 93 anos, sexo masculino, morador da Vila Prado e com comorbidades. Óbito em 13/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 28/02/25;

3) 90 anos, sexo feminino, moradora da Vila Prado e com comorbidades. Óbito em 20/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 07/03/25;

4) 83 anos, sexo feminino, morador do Cruzeiro do Sul e com comorbidades. Óbito em 29/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 21/03/25;

5) 91 anos, sexo masculino , morador do Presidente Collor e com comorbidades. Óbito em 28/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 12/03/25;

6) 74 anos, sexo masculino, morador do Planalto Paraíso e com comorbidades. Óbito em 22/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 14/03/25;

7) 65 anos, sexo feminino, moradora no Cidade Aracy e com comorbidades. Óbito em 10/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 01/04/25;

8) 81 anos, sexo masculino, morador do Jardim Tangará e com comorbidades. Óbito em 13/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 06/04/25;

9) 82 anos, sexo feminino, moradora da Vila Costa do Sol e com comorbidades. Óbito em 23/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 19/03/25;

10) 58 anos, sexo feminino, moradora da Vila Costa do Sol e com comorbidades. Óbito em 25/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 20/03/25.

11) 84 anos, sexo feminino, moradora do Jardim Tangará e com comorbidades. Óbito em 31/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 26/03/25;

