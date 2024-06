Dengue: São Carlos contabiliza mais 410 novos casos

Mosquito da Dengue - Crédito: Pixabay

A Prefeitura Municipal divulgou nesta sexta-feira (28) os números atualizados da epidemia de dengue na cidade. 410 novos casos foram registrados na última semana. 19 a menos em comparação a semana anterior.

Em 2024 já foram registradas 22. notificações para Dengue, com 7.210 casos positivos, sendo 6.593 autóctones e 617 importados. Para Chikungunya foram registradas 143 notificações, com 85 casos descartados, 02 positivos, sendo 1 autóctone e 1 importado e 56 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 25 notificações, com 24 casos descartados e 1 aguardando resultado de exame. Para Febre Amarela foram registradas 3 notificações, com 3 casos descartados.

