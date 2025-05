Dengue provoca mais três mortes em São Carlos

Compartilhar no facebook

Em 2025 já foram registradas 20.812 notificações para Dengue, com 3.524 casos descartados e 16.326 casos positivos (1.305 casos, porém referente a essa última semana são 549, os demais são exames de semanas anteriores), sendo todos autóctones, 962 ainda aguardam resultado de exame, com 11 óbitos confirmados, 7 óbitos em investigação e 12 descartados. Neste momento 13 pessoas estão internadas em enfermaria e 3 em UTI. Para Chikungunya foram registradas 314 notificações, com 290 casos descartados, 2 casos positivos (todos importados) e 22 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 248 notificações, com 248 casos descartados e Febre Amarela 1 notificação e 1 óbito confirmado e nenhum exame pendente para humanos. Portanto até o momento foram registrados 11 óbitos por Dengue e 1 para Febre Amarela.

Confira os óbitos por Dengue:

Óbitos

1) 90 anos, sexo feminino, moradora do Jardim Paraíso e com comorbidades. Óbito em 13/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 02/03/25;

2) 93 anos, sexo masculino, morador da Vila Prado e com comorbidades. Óbito em 13/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 28/02/25;

3) 90 anos, sexo feminino, moradora da Vila Prado e com comorbidades. Óbito em 20/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 07/03/25;

4) 83 anos, sexo feminino, morador do Cruzeiro do Sul e com comorbidades. Óbito em 29/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 21/03/25;

5) 91 anos, sexo masculino , morador do Presidente Collor e com comorbidades. Óbito em 28/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 12/03/25;

6) 74 anos, sexo masculino, morador do Planalto Paraíso e com comorbidades. Óbito em 22/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 14/03/25;

7) 65 anos, sexo feminino, moradora no Cidade Aracy e com comorbidades. Óbito em 10/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 01/04/25;

8) 81 anos, sexo masculino, morador do Jardim Tangará e com comorbidades. Óbito em 13/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 06/04/25;

9) 82 anos, sexo feminino, moradora da Vila Costa do Sol e com comorbidades. Óbito em 23/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 19/03/25;

10) 58 anos, sexo feminino, moradora da Vila Costa do Sol e com comorbidades. Óbito em 25/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 20/03/25;

11) 84 anos, sexo feminino, moradora do Jardim Tangará e com comorbidades. Óbito em 31/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 26/03/25.

Óbito por Febre Amarela: 72 anos, sexo masculino, morador na Zona Rural com comorbidades. Óbito em 21/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 15/03/25.

