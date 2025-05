Dengue mata mais duas pessoas em São Carlos; cidade já soma 13 óbitos em 2025

Mosquito da Dengue - Crédito: Pixabay

O município de São Carlos registrou mais duas mortes por Dengue nesta última semana, elevando para 13 o número de óbitos confirmados pela doença em 2025. Os dados constam no novo boletim de arboviroses divulgado nesta segunda-feira (20) pela Vigilância Epidemiológica.

De acordo com o boletim, já são 21.813 notificações para Dengue este ano. Desses, 17.658 casos foram confirmados, sendo 502 apenas na última semana. Outros 831 casos são de exames de semanas anteriores, cujos resultados foram liberados recentemente. Ainda há 246 casos aguardando resultado laboratorial.

As novas vítimas fatais da doença são duas mulheres, ambas com comorbidades: uma de 53 anos, moradora do Jockey Club, e outra de 83 anos, residente no bairro Boa Vista. Com os novos registros, São Carlos contabiliza também 10 pessoas internadas em enfermarias e 1 paciente em estado grave na UTI por conta da Dengue.

Além das confirmações, oito óbitos seguem em investigação e 14 foram descartados.

Chikungunya, Zika e Febre Amarela

Em relação às outras arboviroses, São Carlos registrou 371 notificações de Chikungunya em 2025, com 2 casos positivos (todos importados). Para Zika, foram 327 notificações, todas descartadas. A cidade também teve um óbito confirmado por Febre Amarela: um homem de 72 anos, morador da zona rural, que faleceu em março.

