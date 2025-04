Dengue: Força Nacional do Sus pode ser enviada para São Carlos

Compartilhar no facebook

Força Nacional do SUS - Crédito: Agência GOV

São Carlos está na lista dos 80 municípios divulgada nesta terça-feira (8) pelo Ministério da Saúde e foi classificado como prioritário para ações de controle da dengue.

De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mariângela Simão, a proposta é reduzir os casos graves e os óbitos por dengue. A pasta planeja, por exemplo, mobilizar a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) no intuito de reorganizar a rede assistencial dos municípios selecionados.

Segundo ela, o ministério está preparado para ofertar até 150 centros de hidratação com até 100 leitos cada nos municípios que integram a lista, com um investimento de até R$ 300 milhões.

“A hidratação, no caso da dengue, é a diferença entre a vida e a morte”, ressaltou a secretária.

Segundo último boletim divulgado pela Prefeitura Municipal, até o momento, já foram registradas 13.099 notificações de Dengue, das quais 8.689 foram confirmadas como casos positivos. Três mortes foram confirmadas pela doença.

