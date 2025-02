Dengue avança em São Carlos e cidade registra 569 casos em 2025

Mosquito da Dengue - Crédito: Pixabay

A cidade de São Carlos enfrenta um aumento significativo nos casos de Dengue em 2025. De acordo com os dados da Vigilância Epidemiológica, já foram registradas 2.168 notificações da doença neste ano. Desses, 718 casos foram descartados e 569 confirmados, sendo todos autóctones. Além disso, 881 casos ainda aguardam o resultado de exames laboratoriais.

Para Chikungunya, até o momento, foram registradas 30 notificações, com 16 casos descartados, 1 confirmado e 3 ainda em análise pelo Instituto Adolfo Lutz. Em relação ao vírus Zika, 18 notificações foram feitas, todas descartadas. Já para Febre Amarela, não houve nenhuma notificação registrada até agora.

Comparação com 2024

No ano de 2024, São Carlos registrou um total de 30.312 notificações de Dengue, sendo 16.241 casos positivos, dos quais 15.506 eram autóctones e 735 importados. Além disso, 6 óbitos foram confirmados devido à doença.

Para Chikungunya, 338 notificações foram feitas no ano passado, com 299 casos descartados e 4 confirmados, sendo 3 autóctones e 1 importado. No caso do vírus Zika, 178 notificações foram registradas e todas foram descartadas. Já para Febre Amarela, houve 3 notificações, todas também descartadas.

Leia Também