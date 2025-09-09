Crianças vítimas do Zika terão direito a R$ 50 mil de indenização e pensão vitalícia de R$ 8,1 mil

Crédito: Matheus Damascena/MS

O Ministério da Previdência Social (MPS) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicaram, nesta segunda-feira (8), a Portaria Conjunta nº 69, que estabelece as regras para a concessão de indenização e pensão especial vitalícia às crianças com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika durante a gestação.

De acordo com a portaria, as famílias terão direito a dois tipos de benefícios:

Indenização por dano moral , paga em parcela única no valor de R$ 50 mil ;

Pensão especial vitalícia, no valor equivalente ao maior salário de benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), hoje fixado em R$ 8.157,41 mensais.

O pedido deve ser feito junto ao INSS, pelos canais de atendimento disponíveis, preferencialmente pelo aplicativo Meu INSS.

Documentação necessária

Para a análise do requerimento, será exigida a apresentação de:

Documento de identificação e CPF da criança e de seu representante legal;

Laudo médico que comprove a deficiência permanente, emitido por junta médica pública ou privada.

Compromisso social

Com a medida, o Governo Federal afirma reforçar o compromisso de garantir amparo e dignidade às famílias atingidas pelas consequências da epidemia de Zika, que afetou milhares de brasileiros na última década.

A íntegra da portaria está disponível no site oficial do MPS.

