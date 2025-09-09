(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Saúde

Crianças vítimas do Zika terão direito a R$ 50 mil de indenização e pensão vitalícia de R$ 8,1 mil

Portaria publicada por MPS e INSS garante benefícios permanentes para famílias afetadas

09 Set 2025 - 07h31Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Crianças vítimas do Zika terão direito a R$ 50 mil de indenização e pensão vitalícia de R$ 8,1 mil - Crédito: Matheus Damascena/MS Crédito: Matheus Damascena/MS

O Ministério da Previdência Social (MPS) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicaram, nesta segunda-feira (8), a Portaria Conjunta nº 69, que estabelece as regras para a concessão de indenização e pensão especial vitalícia às crianças com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika durante a gestação.

De acordo com a portaria, as famílias terão direito a dois tipos de benefícios:

  • Indenização por dano moral, paga em parcela única no valor de R$ 50 mil;

  • Pensão especial vitalícia, no valor equivalente ao maior salário de benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), hoje fixado em R$ 8.157,41 mensais.

O pedido deve ser feito junto ao INSS, pelos canais de atendimento disponíveis, preferencialmente pelo aplicativo Meu INSS.

Documentação necessária

Para a análise do requerimento, será exigida a apresentação de:

  • Documento de identificação e CPF da criança e de seu representante legal;

  • Laudo médico que comprove a deficiência permanente, emitido por junta médica pública ou privada.

Compromisso social

Com a medida, o Governo Federal afirma reforçar o compromisso de garantir amparo e dignidade às famílias atingidas pelas consequências da epidemia de Zika, que afetou milhares de brasileiros na última década.

A íntegra da portaria está disponível no site oficial do MPS.

Leia Também

Pesquisa da UFSCar tem foco em dor no ombro e neuropatia em pessoas com diabetes
Saúde11h42 - 08 Set 2025

Pesquisa da UFSCar tem foco em dor no ombro e neuropatia em pessoas com diabetes

Estado de São Paulo tem aumento de 40% em atendimentos por saúde mental
Saúde10h08 - 07 Set 2025

Estado de São Paulo tem aumento de 40% em atendimentos por saúde mental

Covid-19 não desapareceu e casos continuam ocorrendo, alerta médico
Saúde06h31 - 07 Set 2025

Covid-19 não desapareceu e casos continuam ocorrendo, alerta médico

Anvisa determina apreensão de lote falso de Mounjaro e de medicamento para câncer
Saúde19h58 - 05 Set 2025

Anvisa determina apreensão de lote falso de Mounjaro e de medicamento para câncer

Pesquisa da UFSCar oferece tratamento gratuito para cólica menstrual
Saúde18h08 - 05 Set 2025

Pesquisa da UFSCar oferece tratamento gratuito para cólica menstrual

Últimas Notícias