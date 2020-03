Corrida por álcool em gel faz são-carlenses zerarem estoques de supermercados

A corrida por álcool em gel nesta quarta-feira (18) zerou o estoque dos principais supermercados da cidade de São Carlos. A maioria das empresas fez compras do produto, mas não há prazo de entrega.

A reportagem confirmou que o álcool em gel acabou em pelo menos seis unidades do supermercado Jaú Serve. A rede tem oito lojas na cidade.

De acordo com apurado, a unidade do Jaú Serve da rua Padre Teixeira fez uma compra de 50 caixas, com 12 unidades cada. Todas acabaram nesta quarta. Já no Jaú da Avenida de Trabalhador São-carlense, o estoque está zerado desde domingo. Um funcionário informou que novas compras foram realizadas, mas ainda não há previsão da chegada de novo lote.

No supermercado Cogeb o estoque também acabou e o supermercado está sem previsão de entrega.

A reportagem descobriu que acabou o estoque de álcool em gel nas três lojas do Savegnago. A unidade da Avenida Comendador Alfredo Maffei recebeu um lote na manhã desta quarta-feira, porém acabou antes do meio-dia. Um funcionário informou que a rede já fez a recompra, mas está sem previsão de chegada.

O Tenda Atacado recebeu ontem de manhã 1.200 unidades. A corrida pelo álcool em gel fez o produto acabar em poucas horas. Um funcionário afirmou a reportagem que a loja espera que chegue um novo lote por volta das 10h desta quinta-feira.

O Atacadão, o Tonin Superatacado e as unidades do Carrefour também estão sem o produto e sem previsão de chegada.

