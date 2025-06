Como prevenir as doenças respiratórias e alergias no tempo seco

Recomenda-se o uso de umidificador em ambientes fechados para aumentar a umidade do ar -

A proximidade do inverno traz mudanças climáticas climáticas, com temperaturas mais baixas e a redução da umidade do ar. Esse clima seco e mais frio pode ser um fator agravante para diversas condições de saúde e provocar, especialmente, doenças respiratórias e alergias. O tempo seco e mais frio exige cuidados especiais para evitar complicações que são mais comuns nesse período.

"O tempo seco pode causar ou agravar doenças respiratórias devido à baixa umidade do ar, que resseca as vias aéreas e facilita a entrada de vírus e bactérias. Doenças como sinusite, rinite alérgica, bronquite e pneumonia são as que mais levam à procura por atendimento médico nesta época do ano", explica a médica otorrinolaringologista Juliana Caixeta.

Neste período do ano, há um aumento de casos de resfriados, gripes e outras infecções virais; além de condições como sinusite, bronquite, asma e tosse alérgica. O tempo frio também favorece aglomerações em ambientes fechados e mal ventilados, o que eleva o risco de transmissão viral e acúmulo de alergias como poeira e ácaros.

Dor na garganta, garganta seca e dificuldade para respirar podem ser comuns durante o tempo seco, além de doenças respiratórias. "A umidade baixa pode ressecar as mucosas do nariz, estimular os sintomas alérgicos, como a rinite alérgica. No caso da sinusite, é o muco mais denso e difícil de drenar nos seios nasais que provoca a doença", explica o otorrinolaringologista.

A baixa umidade irrita as vias aéreas, levando também a crises de asma e bronquite, com sintomas como tosse, chiado no peito e falta de ar. “A capacidade do organismo de filtrar e combater agentes patogênicos diminui em ambientes secos, aumentando o risco de infecções respiratórias como resfriados e gripes”, esclarece Juliana Caixeta.

Como se proteger

Para proteger a saúde dos homens causados pelo tempo seco e pelas temperaturas mais baixas, é confortável se atentar à hidratação, principalmente porque quando está mais frio, é comum ter menos desejo de tomar água. “Beber bastante água ajuda a manter as mucosas hidratadas e a prevenir o ressecamento”, afirma um otorrinolaringologista.

Também é silencioso usar um umidificador de ar para ajudar a aumentar a umidade do ar em ambientes fechados; evitar fumaça, poeira e outros irritantes do ar pode ajudar a proteger as vias aéreas; manter a casa limpa e arejada; higienizar as mãos regularmente, o que pode ajudar a prevenir infecções; e usar soro fisiológico para limpar as narinas e os olhos, para manter as mucosas hidratadas.

É importante ainda evitar a permanência em locais fechados e mal ventilados, especialmente quando esse local estiver com excesso de pessoas; usar máscaras de três camadas quando estiver em transporte público; alimentar-se de forma saudável; ter boas noites de sono; manter as vacinas em dia, evitar o hábito de fumar e também visitar ou receber visitas que contenham com sintomas respiratórios.

Sobre as atividades físicas, é acústico evitar nos dias muito secos e procurar também praticar longe das vias de grande circulação de carros, devido ao aumento da poluição. É importante também evitar exercícios físicos entre às 10h e 17h, quando a umidade do ar costuma ficar ainda mais baixa.

"E, quando perceber os primeiros sinais de alguma doença respiratória, procure atendimento médico para as devidas orientações de como proceder. No caso de pessoas com doenças respiratórias crônicas, deve consultar um médico para avaliar a necessidade de ajuste na medicação e outras medidas preventivas", orienta a médica.

Dicas para amenizar os desconfortos

É adotar hábitos possíveis durante o tempo seco para evitar amenizar os desconfortos causados pela baixa umidade relativa do ar. Seguem algumas dicas dadas pela otorrinolaringologista Juliana Caixeta.

Ingerir bastante líquido.

Espalhe panos ou baldes com água em ambientes da casa, principalmente no quarto, ao dormir, ou use umidificadores de ar.

Evitar grandes aglomerações.

Evite carpetes ou cortinas que acumulem poeira.

Evite roupas e cobertores de lã ou com pelos.

Evitar exposição prolongada a ambientes com ar condicionado.

Mantenha uma casa higienizada, arejada e ensolarada.

Lavar nariz e olhos com soro fisiológico algumas vezes ao dia.

Troque comidas com muito sal ou condimentos por alimentos mais saudáveis.

