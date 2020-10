Começam hoje campanhas de vacinação contra pólio e de multivacinação

Crédito: Divulgação

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa que a partir da próxima segunda-feira (05/10) começa a Campanha Nacional de Multivacinação 2020. O público alvo inclui crianças de 2 meses até menores de 15 anos.

Estarão disponíveis todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente, com destaque para a vacina contra Poliomielite, que será aplicada como reforço para crianças menores de cinco anos, mesmo que estejam com a carteirinha em dia.

Kátia Spiller, supervisora da Vigilância Epidemiológica fala da importância da atualização da carteirinha de vacinação. “Além da atualização da carteirinha, a Campanha Nacional de Multivacinação faz reforços na imunização para garantir a saúde das crianças. Durante todo o mês outubro é importante que pais e responsáveis levem as crianças para serem imunizadas em um posto de saúde mais próximo da sua residência”, reforça Spiller.

No dia 17 de outubro (sábado) acontecerá o Dia D da campanha que terá os mesmo protocolos de segurança sanitária de campanhas anteriores como uso obrigatório de máscaras, distanciamento de pelo 1,5 m de distância, sem aglomerações.

As vacinas que fazem parte do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente são: BCG, Hepatite A e B, Pentavalente (Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e Meningite e infecções por HiB), Vacina Oral do Rotavírus Humano, Pneumocócica 10 valente, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Tríplice Bacteriana (DTP), dT (Difteria E Tétano), Tetraviral (Sarampo, Caxumba, Rubéola E Varicela), Meningocócica C e HPV. Contra a Poliomielite serão aplicadas a Vacina Oral Poliomielite (VOP), e a Vacina Inativada Poliomielite (VIP).

A Campanha Nacional de Multivacinação 2020 termina no dia 30 de outubro. Em São Carlos todas as unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família aplicam as vacinas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

