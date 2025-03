ColisÃ£o envolvendo ambulÃ¢ncia Ã© registrada na regiÃ£o central

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

No começo da tarde desta segunda-feira (24), uma ambulância da Unimed que se dirigia à Santa Casa levando uma criança em estado crítico, com necessidade de intubação se envolveu em um acidente.

Durante o deslocamento pela Avenida São Carlos, no cruzamento com a rua Santa Cruz a ambulância que estava com sinais luminosos e sonoros acionados colidiu com um veículo Doblo de transporte de pães. Ainda não há confirmação se o sinal estava vermelho no momento da colisão. Com o impacto o carro ficou prensado entre a ambulância e a mureta de um jardim.

Apesar do acidente, a criança foi rapidamente transferida para outra viatura e encaminhada à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente.

