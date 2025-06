Colisão entre motos deixa um ferido no Centro de São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na tarde desta segunda-feira (16), na rua Riachuelo, esquina da rua Geminiano Costa, na região central de São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, os dois motociclistas seguiam no mesmo sentido pela Rua Riachuelo, um em uma Honda CG preta e outro em uma Honda XRE vermelha, quando, próximo ao cruzamento com a Geminiano Costa, o condutor da CG tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo lateralmente com a XRE.

Com o impacto, ambos os motociclistas foram ao solo. O condutor da CG, de 37 anos, sofreu uma fratura e precisou ser encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico. Já o piloto da XRE teve apenas ferimentos leves.

Equipe do SAMU esteve no local para atender a ocorrência.

