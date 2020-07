Clínica AmorSaúde São Carlos agora com Clínico Geral todos os dias

Clínica AmorSaúde com Clínico Geral todos os dias - Crédito: Divulgação

Quando falamos de saúde em São Carlos, torna-se difícil não se lembrar da Clínica AmorSaúde. Presente em todo país, promovendo um atendimento um humanizado a população, agora conta com médico Clínico Geral todos os dias, das 8:00 às 18:00 de segunda a sexta-feira e aos sábados das 8:00 às 12:00.

Os clientes têm notado que a consulta com um Clínico Geral deixou de ser apenas um atendimento de pouco eficiência, podendo alcançar índices de diagnósticos superiores a 80% apenas na atenção primária, segundo dados do CREMESP.

O Médico Dr. Gustavo Gimenez Alves, Clínico Geral da AmorSaúde São Carlos, ressalta: “os resultados obtidos são fruto não apenas da abordagem médica, mas sim do acolhimento respeitoso desde a recepção até ao final do atendimento do paciente. A clínica molda-se em um exemplo de democratização da saúde.”

Além do Clínico Geral, a Clínica AmorSaúde destaca-se com profissionais de diversas especialidades como oftalmologia, ginecologia, urologia, ortopedia, neurologia, psiquiatria, cirurgia vascular, pediatria, dentre tantas outras. Além das especialidades médicas, conta também com nutricionista, psicólogos e acupunturista.

A Clínica AmorSaúde ainda possui atendimentos em Odontologia com Clínico Geral todos os dias, além de Ortodontia, Implantes e Próteses.

Exames como ultrassom, exame toxicológico e exames laboratoriais em parceria com o Laboratório Maricondi.

A AmorSaúde São Carlos faz atendimento particular e tem convênios Iamspe e Cartão de Todos.

Serviço

A Clínica AmorSaúde é localizada na Avenida Doutor Teixeira de Barros (Rua Larga), 686 - Vila Prado , agendamentos pelo

Telefone (16) 3372-7430

WhatsApp®?

(16) 98225-0500

Responsável Técnica

Dra. Lídices Margarida Claveria Rosa Peixoto

CRM 144026/SP

Responsável Técnico

Dr. João Victor Donanzan Reinato

CRO 99335/SP

Leia Também