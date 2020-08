Cidadania retoma operação Frente Fria para atender população em situação de rua

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, por meio do Centro POP (Centro de Referência para População em Situação de Rua), em parceria com a Paróquia São João Batista, comunidade Missionária Divina Misericórdia e demais grupos de voluntários, em virtude da queda na temperatura, inicia nesta sexta-feira (21/08), a partir das 17h, a operação frente fria para atender e acolher a população em situação de rua.

A ronda será realizada enquanto permanecer a frente fria na cidade. A equipe visitará todos os pontos e os moradores serão convidados a pernoitar na Casa de Passagem (antigo Albergue Noturno) ou nos espaço preparados para receber essas pessoas na Igreja São João Batista e na Divina Misericórdia.

Além do distanciamento necessário em virtude da pandemia do novo coronavírus, durante a acolhida todos vão receber cobertores e um kit de higiene pessoal com máscaras, álcool em gel, sabonete e toalha, além de uma garrafa de água e alimentação.

A Prefeitura de São Carlos reformou a Casa de Passagem (antigo Albergue Noturno) que em virtude da pandemia está acolhendo pessoas em situação de rua agora em tempo integral para garantir a quarentena. A população em situação de rua também tem a disposição os serviços oferecidos pelo Centro POP.

O Centro POP fica na rua São Joaquim, 818, no Centro. A Casa de Passagem na rua Rotary Clube, 101, na Vila Marina e a Igreja São João Batista, na rua Antonio Carlos Ferraz Sales, 1.315, no bairro São João Batista e na Divina Misericórdia, na rua Marechal Deodoro, 2.490, no centro.

