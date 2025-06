Chupeta na infância: dicas de até quando usar e como evitar danos à saúde bucal

Compartilhar no facebook

O uso da chupeta durante a infância pode acalmar o bebê e até trazer benefícios nos primeiros meses de vida, mas, se mantido por tempo demais, pode representar riscos à saúde bucal. O alerta é da odontopediatra Maria Clara Lembo, da Associação Israelita Fortunee de Picciotto. Segundo ela, “o ideal é tentar tirar a chupeta aos poucos e, preferencialmente, até os 2 anos de idade. Aos 3, o risco de problemas ortodônticos aumenta porque o uso prolongado impacta no desenvolvimento oral, facial e também da fala”.

Estudos associam o uso contínuo da chupeta após os 3 anos à maior necessidade de tratamento ortodôntico no futuro, como o uso de aparelhos. “O momento certo de parar varia de criança para criança, mas deve ser acompanhado de perto por um odontopediatra”, afirma a especialista.

A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que, se for oferecida, a chupeta seja introduzida apenas após o aleitamento estar bem estabelecido. Ou seja: o bebê precisa estar mamando com eficiência e ganhando peso.

Veja a seguir cuidados essenciais para o uso consciente da chupeta:

1. Cuidados ao usar

Chupetas usadas o tempo todo, especialmente em crianças maiores, podem gerar problemas como mordida aberta, protrusão dos dentes da frente, apinhamento dentário, alterações na fala e na respiração. O ideal é limitar o uso a momentos pontuais, como a hora do sono.

2. Atenção à higienização

Lave a chupeta com frequência. Nunca a molhe em mel, açúcar ou outros alimentos. “A chupeta deve ser higienizada com frequência. Um erro comum é adoçar a chupeta com mel ou açúcar para acalmar a criança, mas isso aumenta muito o risco de cáries, mesmo em dentes de leite”, alerta Maria Clara Lembo, odontopediatra da Associação Israelita Fortunee de Picciotto

3. Observe sinais de alerta

Crianças que mantêm o uso da chupeta após os 4 anos, especialmente aquelas com fala já desenvolvida, devem ser avaliadas. Casos de uso aos 7, 8 ou até 10 anos indicam necessidade de acompanhamento profissional.

4. Considere os impactos na amamentação

Sugar a chupeta ativa músculos diferentes dos usados no peito. O uso precoce pode atrapalhar o aleitamento e, a longo prazo, prejudicar o desenvolvimento da mastigação, fala e respiração. Na dúvida, procure um pediatra.



5. Planeje a retirada com apoio profissional

O desmame da chupeta pode ser gradativo. Estratégias como limitar o uso, criar rituais e oferecer objetos de transição ajudam. Mas o acompanhamento com odontopediatras e pediatras é fundamental para um processo saudável e sem traumas.

Por Carla Monteiro/ Bendita Imagem

