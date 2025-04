Gripe - Crédito: Free Pik

É no outono e depois no inverno que as doenças respiratórias aparecem com mais frequência, devido à maior circulação dos vírus e bactérias que provocam as enfermidades, mais fáceis de serem transmitidas em ambientes com aglomeração. A chegada do outono, no final do mês passado, acendeu o alerta sobre os problemas de saúde típicos do tempo frio e seco.

Para frear possíveis infecções graves resultando em internações hospitalares e prevenir novos casos, diversas vacinas estão disponíveis gratuitamente na rede pública de saúde

O médico pediatra do Hospital Universitário de São Carlos, Marcos Antônio Francisco, explica que as doenças pulmonares mais comuns nestas estações do ano se dividem entre alérgicas e infecciosas.

“Temos dois grandes grupos de doenças neste período de outono/inverno. No caso de doenças alérgicas, temos a rinite alérgica e a asma. As doenças infecciosas são gripes e pneumonia. No caso da doença alérgica temos que manter a casa livre de poeira. Manter a casa sempre limpa, evitar ficar perto de queimada, evitar o tabagismo seja ativo ou passivo. Evitar o congestionamento das vias aéreas. Se não fizermos isso podemos ter ataques de asma, chiados no peito e crises de asma com sintomas graves de desconforto respiratório “, destaca Francisco.

Seguindo ele, toda doença infecciosa é transmissível e requer um cuidado adicional. “No caso de doenças pulmonares, a melhor saída é a vacinação. É fundamental estarmos vacinado contra as pneumonias bacterianas e para doenças gripais. É fundamental receber a vacina contra pneumococo, a gripe e a covid 19. Todas elas estão disponíveis gratuitamente nas unidades básicas de saúde. É importante tomar estas vacinas. Para as crianças todas estão no calendário vacinal do SUS.É importante vacinarmos e levarmos os filhos”, comenta.

O médico orienta sob como as pessoas devem agir para não ser acometidos pelas doenças. “Agora estamos iniciando a vacinação da gripe. Os casos covid caíram bastante, mas é melhor vacinar. Temos que manter o distanciamento das pessoas doenças. E a pessoa doente deve se isolar par quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Quem convive com quem está tem os sintomas e quem está com, os sintomas, têm que usar a máscara para evitar o contágio. É preciso se lavar muito as mãos, manter a higiene”, destaca o especialista.

De acordo com ele, os idosos precisam cuidar das comorbidades que podem se associar a outras doenças. Tomar bastante líquida, água e ter uma boa alimentação. Isso é fundamental para você estar bem e, caso seja contaminado, poderá ter uma boa recuperação.

Segundo ele, a vacina da gripe é fundamental para combater o vírus influenza. Vacinar quer dizer evitar a doença ou ter um quadro menos grave da doença.

O influenza pode matar. Principalmente crianças e idosos precisam tomar vacina, pois a doença pode ser fatal em casos graves. “A vacina é a principal arma que temos contra o vírus”, completa o especialista.

