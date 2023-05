Centro de infecções crônicas promove campanha do Dia dos Namorados

Teste DST - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (CAIC), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, divulgou a programação da Campanha de Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) para o Dia dos Namorados, promovendo a prestação de serviços em saúde pública e a conscientização da população.

A campanha acontece em três locais e se inicia no dia 10/06, das 9h às 13h, quando, na Praça do Mercado Municipal e no Terminal Rodoviário, equipes do CAIC distribuirão preservativos, auto-testes de HIV/AIDS e kits de prevenção às ISTs. Também haverá a entrega de folhetos e orientações aos munícipes, bem como, no caso da Praça do Mercado, a realização de testagem rápida de HIV/AIDS e sífilis.

Depois, no dia 12/06, na sede do próprio CAIC (Avenida São Carlos, 3392 – Tijuco Preto) serão disponibilizados os mesmos serviços – incluindo a testagem rápida de HIV/AIDS e sífilis – e a roda de conversa “Você conhece a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e a

Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP)?”, reunindo informações e orientações para a prevenção do HIV. Nesta data, as atividades serão feitas das 7h30 às 15h30.

Segundo a supervisora do CAIC, Eliza Costa, outras ações pontuais igualmente estão previstas nesta campanha. “Também teremos equipes visitando locais onde namorados se encontram, como bares, lanchonetes e outros estabelecimentos, com o objetivo de reforçar aos casais de todas as idades a importância da prevenção e da relação sexual segura”, ressalta Eliza.

É importante lembrar que, independente de campanhas como a do Dia dos Namorados, a Prefeitura de São Carlos promove a prevenção às ISTs constantemente. Além dos serviços do próprio CAIC, como a realização de testes de HIV/AIDS, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s) disponibilizam preservativos gratuitamente e orientações à população.

Leia Também