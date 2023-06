CEME receberá mutirão de exames de eletrocardiograma

SIGA O SCA NO

CEME São Carlos -

A Secretaria Municipal de Saúde promoverá um mutirão para a realização de exames de eletrocardiograma neste final de semana. No sábado (17/06) e no domingo (18/06), 486 pacientes farão o procedimento no Centro Municipal de Especialidades (CEME), em mais uma iniciativa voltada para a redução das filas de espera do município.

Nesta etapa, serão atendidos munícipes que residem no núcleo de saúde da grande Vila Prado e regiões adjacentes. Englobam-se neste setor os pacientes pertencentes às Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) Azulville, Botafogo, Cruzeiro do Sul, Redenção e Vila Izabel e nas Unidades de Saúde da Família (USF’s) CDHU, Cruzeiro do Sul – Equipes I e II e Jardim São Carlos.

Todos estes pacientes foram avisados por telefone nos últimos dias e comparecerão ao local do exame com hora marcada. Os agendamentos e avisos foram efetuados pelas próprias UBS’s e USF’s, que também gerenciaram a documentação e orientaram os pacientes quanto ao preparo para a realização do procedimento.

A secretária municipal de Saúde, Jôra Porfírio, adianta que a fila de exames de eletrocardiograma deverá ser zerada até o mês de julho em toda a cidade. “São aproximadamente 1.460 pessoas aguardando este exame e, neste primeiro final de semana, os agendamentos serão exclusivos para a região que temos maior demanda reprimida, mas, nos outros três núcleos regionalizados, também acontecerão mutirões entre junho e julho”, explica a secretária.

Ela enfatiza que, caso algum munícipe precise desmarcar o exame, deve avisar a UBS ou USF a qual pertence com antecedência. “Nossa taxa de absenteísmo em exames é de 22%, então pedimos que a população colabore e não falte ou, ao menos, avise a unidade com antecedência para que outro paciente possa ser agendado naquela vaga. Se tivermos a colaboração da população, acredito que sanaremos a demanda de todos os exames até o final do ano”, finaliza Jôra.

Leia Também