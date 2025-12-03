Casos de influenza crescem 268% na UNIMED São Carlos

03 Dez 2025 - 06h48 Por Da redação

Doenças respiratórias: maioria das infecções apresentem quedas, mas os casos de influenza avançam em quase 300% - Crédito: Agência Brasil

O número de pessoas atendidas pelos dois hospitais da UNIMED São Carlos com influenza nos dez primeiros meses de 2025 aumentou 268%. Entre janeiro e outubro de 2024, houve 343 casos confirmados da doença e, neste ano, esse número saltou para 1.251 no mesmo período. Os dados fazem parte da pesquisa “IVAS”, sigla para Infecções das Vias Aéreas Superiores. No total de doenças respiratórias, houve redução de 15.904 casos em 2024 para 14.057 em 2025.

Nos casos de asma, registrou-se queda de 1.908 atendimentos entre janeiro e outubro de 2024 para 1.532 nos dez primeiros meses deste ano. As ocorrências de pneumonia também diminuíram nos hospitais da UNIMED: foram 1.740 registros nos dez primeiros meses do ano passado e 1.577 no mesmo período de 2025.

Os casos de bronquiolite igualmente apresentaram redução. Entre janeiro e outubro de 2024, a UNIMED São Carlos contabilizou 396 casos; já nos dez primeiros meses de 2025, foram 119.

A queda nos registros de doenças respiratórias também se confirmou nos casos de Covid-19. Entre janeiro e outubro de 2024, foram contabilizados 3.056 casos. Neste ano, no mesmo período, foram registrados apenas 691.

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS INFECCIOSAS

Essas doenças são causadas por agentes como vírus, bactérias ou fungos e geralmente têm duração limitada.

Gripe e resfriado: Infecções virais comuns que causam sintomas como febre, dor muscular, tosse, coriza e fadiga.

Pneumonia: Inflamação dos pulmões, geralmente causada por bactérias ou vírus, podendo ser grave e exigir atenção médica.

Sinusite: Infecção ou inflamação dos seios paranasais, causando dor facial e congestão nasal.

Faringite: Inflamação da faringe, resultando em dor de garganta e dificuldade para engolir.

Tuberculose: Infecção bacteriana pulmonar que pode ser grave e requer tratamento prolongado.

Covid-19: Infecção respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, com sintomas que variam de leves a graves, incluindo falta de ar.

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS

São condições de longo prazo, que persistem e precisam ser geridas continuamente, muitas vezes ao longo de toda a vida.

Asma: Condição inflamatória crônica que estreita as vias aéreas, resultando em crises de chiado, tosse e dificuldade para respirar.

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC): Grupo de doenças pulmonares progressivas que obstruem o fluxo de ar, incluindo enfisema e bronquite crônica. O tabagismo é uma das principais causas.

Rinite alérgica: Inflamação do revestimento nasal desencadeada por alérgenos, causando espirros, coceira e coriza.

Câncer de pulmão: Caracterizado pelo crescimento descontrolado de células malignas nos pulmões, frequentemente associado ao tabagismo.

Fibrose pulmonar: Doença que causa cicatrizes no tecido pulmonar, dificultando a respiração.

SINTOMAS COMUNS E FATORES DE RISCO

Sintomas gerais de doenças respiratórias incluem:

Tosse persistente (com ou sem catarro)

Falta de ar ou dificuldade para respirar

Dor no peito

Chiado no peito

Febre, coriza e dor de garganta (mais comuns em infecções)

Fatores como tabagismo (ativo e passivo), poluição do ar, alérgenos e predisposição genética podem aumentar o risco de desenvolvimento dessas condições.

Para informações detalhadas sobre prevenção e tratamento, é fundamental consultar um médico ou fontes oficiais de saúde, como a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde.

