Casos de Dengue seguem em alta em 2025; já são 6 óbitos confirmados e 1 por Febre Amarela

A cidade enfrenta um cenário preocupante em 2025 no combate às arboviroses. Até o momento, foram registradas 18.582 notificações de Dengue, das quais 13.635 foram confirmadas como positivas, sendo 1.500 novos casos autóctones — ou seja, contraídos no próprio município. Outras 3.209 notificações foram descartadas, e 1.738 ainda aguardam resultado de exame.

A situação também é grave no que diz respeito aos óbitos: 11 estão sob investigação, 7 foram descartados, e 3 novos óbitos foram confirmados, totalizando 6 mortes por Dengue até agora. No momento, há 15 pessoas internadas em enfermarias e 6 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Confira os óbitos por Dengue já confirmados:

Mulher, 90 anos, Jardim Paraíso – sintomas em 02/03, óbito em 13/03; Homem, 93 anos, Vila Prado – sintomas em 28/02, óbito em 13/03; Mulher, 90 anos, Vila Prado – sintomas em 07/03, óbito em 20/03; Mulher, 83 anos, Cruzeiro do Sul – sintomas em 21/03, óbito em 29/03; Homem, 91 anos, Presidente Collor – sintomas em 12/03, óbito em 28/03; Homem, 74 anos, Planalto Paraíso – sintomas em 14/03, óbito em 22/03.

Já os casos de Chikungunya somam 223 notificações, com 204 descartados, 2 positivos (importados) e 16 ainda sob análise. Para Zika vírus, todos os 180 casos notificados foram descartados.

Além disso, houve uma notificação de Febre Amarela, com 1 óbito confirmado: um homem de 72 anos, morador da zona rural, que apresentou os primeiros sintomas em 15/03 e faleceu em 21/03. Não há exames pendentes em humanos, mas uma análise está em andamento em um macaco encontrado morto no Parque Santa Marta, o que acende um alerta para possíveis riscos na região.

As autoridades de saúde reforçam o pedido à população para que mantenha cuidados com possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e busquem atendimento médico aos primeiros sinais dos sintomas.

