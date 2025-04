Casos de dengue disparam e aumentam demanda nos Prontos Atendimentos da Unimed São Carlos

Compartilhar no facebook

Hospital Unimed São Carlos - Crédito: divulgação

A Unimed São Carlos informa que a procura pelos serviços de Pronto Atendimento tem crescido significativamente nos últimos dias, principalmente em razão do aumento de casos de dengue na cidade. A situação tem exigido atenção redobrada e medidas emergenciais por parte da cooperativa médica.

De acordo com dados da instituição, o número de exames de dengue realizados cresceu de forma expressiva nos últimos meses. Em janeiro, foram registrados 852 exames. Em fevereiro, esse número subiu para 1.429. Em março, o aumento foi de mais de 100%, com 3.666 exames realizados. Apenas nos primeiros sete dias de abril, já foram contabilizados 915 exames.

A taxa de resultados positivos também preocupa: em janeiro, 25% dos exames indicaram resultado positivo para dengue; em fevereiro, esse índice subiu para 36%; e em março, metade dos exames realizados (50%) confirmaram a doença.

Além da dengue, o período de outono já tem impactado o número de casos de doenças respiratórias, especialmente entre as crianças. No Pronto Atendimento Infantil, localizado na Unidade II do Hospital Unimed, foram registrados 126 atendimentos entre os dias 1 e 7 de abril.

Diante desse cenário, a Unimed São Carlos tem adotado uma série de ações para reduzir o tempo de espera nos atendimentos, como o reforço no número de médicos plantonistas e a realocação do espaço de medicação. Outras medidas emergenciais também estão sendo implementadas.

A cooperativa reforça que os beneficiários têm à disposição o Pronto Atendimento Digital, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio do WhatsApp (16) 2107-8300. O serviço oferece atendimento médico remoto com praticidade e segurança, diretamente do celular.

