Casos de dengue chegam a 546 em São Carlos

Em 2020 já foram registradas em São Carlos 1.307 notificações, com 546 casos positivos de Dengue, sendo 492 autóctones e 54 importados, com 1 óbito registrado. 656 casos foram descartados e 105 ainda aguardam resultado de exame do Instituto Adolfo Lutz.

Para Chikungunya foram registradas 20 notificações, com 15 casos negativos, 4 aguardando resultado e 1 positivo. Para Febre Amarela até o momento foram registradas 5 notificações, com 5 resultados negativos para a doença. Para Zika até o momento não foi registrada nenhuma notificação.

