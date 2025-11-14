Casos de COVID voltam a crescer em outubro

O Departamento de Vigilância em Saúde divulgou o boletim atualizado da COVID-19 referente ao mês de outubro em São Carlos. No período, o município contabilizou 1.272 notificações e 229 casos positivos da doença.
Situação em 2025
Nos dez primeiros meses deste ano, São Carlos registrou 12.232 notificações e 3 óbitos decorrentes da COVID-19. Confira a evolução dos casos positivos mês a mês:
Janeiro: 494 casos e 1 óbito (mulher, 63 anos, com comorbidades)
Fevereiro: 571 casos
Março: 121 casos
Abril: 16 casos e 1 óbito (mulher, 88 anos, com comorbidades)
Maio: 22 casos
Junho: 17 casos
Julho: 13 casos
Agosto: 67 casos
Setembro: 75 casos
Outubro: 229 casos e 1 óbito (mulher, 82 anos, com comorbidades)
Comparativo com 2024
Em 2024, São Carlos somou 5.959 casos positivos de COVID-19 e 18 óbitos. Veja os registros mês a mês:
Janeiro: 449
Fevereiro: 2.142
Março: 1.553
Abril: 244
Maio: 26
Junho: 26
Julho: 43
Agosto: 378
Setembro: 507
Outubro: 198
Novembro: 172
Dezembro: 221