Casos de COVID voltam a crescer em outubro

O Departamento de Vigilância em Saúde divulgou o boletim atualizado da COVID-19 referente ao mês de outubro em São Carlos. No período, o município contabilizou 1.272 notificações e 229 casos positivos da doença.

Situação em 2025

Nos dez primeiros meses deste ano, São Carlos registrou 12.232 notificações e 3 óbitos decorrentes da COVID-19. Confira a evolução dos casos positivos mês a mês:

Janeiro: 494 casos e 1 óbito (mulher, 63 anos, com comorbidades)

Fevereiro: 571 casos

Março: 121 casos

Abril: 16 casos e 1 óbito (mulher, 88 anos, com comorbidades)

Maio: 22 casos

Junho: 17 casos

Julho: 13 casos

Agosto: 67 casos

Setembro: 75 casos

Outubro: 229 casos e 1 óbito (mulher, 82 anos, com comorbidades)

Comparativo com 2024

Em 2024, São Carlos somou 5.959 casos positivos de COVID-19 e 18 óbitos. Veja os registros mês a mês:

Janeiro: 449

Fevereiro: 2.142

Março: 1.553

Abril: 244

Maio: 26

Junho: 26

Julho: 43

Agosto: 378

Setembro: 507

Outubro: 198

Novembro: 172

Dezembro: 221

