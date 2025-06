Carretas de Mamografia atenderão mulheres em Santa Rita do Passa Quatro, Descalvado e Ribeirão Bonito

As carretas funcionam de segunda a sexta-feira das 8h às 17h e sábado até o meio dia. Foto: Célio Messias/ Governo do Estado de SP -

O programa "Mulheres de Peito", do Governo do Estado de São Paulo, continua levando exames gratuitos de mamografia para diferentes regiões por meio das Carretas de Mamografia. A iniciativa tem como objetivo ampliar o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de mama em mulheres com idade entre 50 e 69 anos, que podem realizar o exame apresentando apenas o RG e o cartão SUS.

Para mulheres com idade entre 35 e 49 anos e acima dos 70, é necessário também apresentar um pedido médico. O atendimento é por ordem de chegada, com distribuição de até 50 senhas por dia durante a semana, e até 25 senhas aos sábados (exceto feriados). Em caso de alterações nos exames, as pacientes são encaminhadas para unidades de referência do SUS para investigação e tratamento.

Confira a programação nas cidades da região:

Santa Rita do Passa Quatro

Data: de 10 a 21 de junho

Endereço: Praça Poeta Mario Mattoso – Rua Américo Persin, s/n – Centro

Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h | Sábados, das 8h às 12h

Descalvado

Data: de 10 a 21 de junho

Endereço: Praça Deolindo Zafalon – Rua Euclides da Cunha – Centro

Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h | Sábados, das 8h às 12h

Ribeirão Bonito

Data: de 24 de junho a 5 de julho

Endereço: Praça 09 de Julho – Rua João Alves Delfino, s/n – Centro

Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h | Sábados, das 8h às 12h

A ação reforça a importância da prevenção e do acesso à saúde para todas as mulheres.

