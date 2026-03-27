Campanha de vacinaÃ§Ã£o contra a gripe comeÃ§a neste sÃ¡bado

vacina gripe - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2026 tem início neste sábado, 28 de março, com o Dia D de Mobilização Nacional. Em São Carlos, a imunização será realizada das 8h às 13h em diversas unidades de saúde. Para esta primeira etapa, o município recebeu 17 mil doses da vacina.

A vacinação estará disponível nas unidades UBS Aracy, USF Antenor Garcia, UBS Redenção, UBS Azulville, UBS Vila Isabel, UBS São José, USF São Rafael/Itamarati, USF Água Vermelha, UBS Santa Felícia e USF Jóquei Clube/Guanabara. Além disso, haverá um posto volante na sala da administração do Mercado Municipal, das 9h às 13h, destinado à vacinação de adultos.

A vacina aplicada em 2026 é do tipo trivalente, atualizada com novas cepas do vírus influenza (H1N1, H3N2 e tipo B). A imunização deve ser feita anualmente devido às constantes mutações do vírus. Ela pode ser administrada junto a outros imunizantes do calendário oficial, com exceção da vacina contra a dengue (Butantan-DV). Durante o Dia D, também estarão disponíveis doses contra sarampo, poliomielite, hepatite B, febre amarela e COVID-19, permitindo a atualização da carteira de vacinação.

Nesta primeira fase, a campanha é destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários, população privada de liberdade, pessoas com doenças crônicas, povos indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua.

O objetivo da campanha é reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus influenza, além de diminuir a circulação da doença, especialmente nos períodos de maior transmissão. A gripe é uma infecção viral aguda e altamente transmissível, podendo evoluir para formas graves, principalmente em grupos mais vulneráveis. A transmissão ocorre por gotículas respiratórias liberadas ao tossir, espirrar ou falar. Entre os principais sintomas estão febre, dor de cabeça, dores musculares, tosse, dor de garganta e fadiga, com período de incubação de um a quatro dias.

A campanha segue até o dia 30 de maio. Após esse período, a vacina será disponibilizada para toda a população. A meta é imunizar pelo menos 90% dos grupos prioritários. Desde 2025, crianças, gestantes e idosos podem se vacinar ao longo de todo o ano.

Em 2025, São Carlos aplicou 79.792 doses da vacina contra a gripe. A cobertura vacinal dos grupos prioritários ficou em 55,41%, abaixo da meta estabelecida. Entre os idosos, o índice foi de 55,73%; nas crianças, 53,23%; e entre gestantes, 66,11%.

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