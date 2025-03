CAIC intensifica busca ativa por pessoas com tuberculose

Crédito: divulgação

No mês em que é celebrado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, 24 de março, o Centro de Atendimento às Infecções Crônicas (CAIC) do Departamento de Vigilância em Saúde, realiza uma busca ativa de casos sintomáticos da doença.

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer órgãos como ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro), entre outros.

Apesar de ser uma enfermidade antiga, que pode ser prevenida e curada, a tuberculose continua sendo um importante problema de saúde pública. No mundo, a cada ano, cerca de 10 milhões de pessoas adoecem por tuberculose.

A principal maneira de prevenir a tuberculose é com a vacina BCG (Bacillus Calmette-Guérin), disponível gratuitamente no SUS. Essa vacina deve ser dada às crianças ao nascer, ou, no máximo, até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade e protege contra as formas mais graves da doença, como a tuberculose miliar e a meníngea.

Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, explicou que a busca ativa de tuberculose é uma ação preventiva que tem como objetivo identificar pessoas sintomáticas respiratórias para que recebam o tratamento adequado. “Ainda como medida preventiva, é necessário avaliar também familiares e outros contatos do paciente para que não desenvolvam a forma ativa da tuberculose”.

De acordo com a enfermeira Cintia Ruggiero todas as unidades de saúde do município, incluindo as UPAS, estão encaminhando os pacientes com sintomas característicos da doença para a realização da baciloscopia. “Para os pacientes que procuram as unidades de saúde com sintomas respiratórios, tosse, febre noturna, cansaço e emagrecimento é solicitado a coleta do escarro. Precisamos conscientizar as pessoas sobre a importância do tratamento precoce da doença. Quando tratada corretamente tem 95% de chances de cura”, alerta a enfermeira do CAIC.

Em 2023 foram notificados 55 novos casos. Ao longo do ano passado, o CAIC notificou 64 novos casos e esse ano mais 10 casos novos foram registrados. Hoje recebem acompanhamento no CAIC 33 pacientes.

Na última quinta-feira (13/03) também foi realizada uma live pelo Youtube com a participação da médica Nayara Velone, do enfermeiro Henrique Camilo com moderação de Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde. O tema discutido foi o Tuberculose - Manejo na Atenção Primária à Saúde.

No município, a assistência aos pacientes com tuberculose é realizada no Centro de Atendimento às Infecções Crônicas, localizado na Rua José de Alencar, nº 36. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3419-8240 ou 3419-8250.

