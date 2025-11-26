Butantan recebe aprovação da Anvisa para vacina brasileira contra dengue

Butantan já produziu um milhão de doses. Foto: Pablo Jacob/Governo de São Paulo -

A Anvisa aprovou nesta quarta-feira (26) a Butantan-DV, vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan, autorizando seu uso em pessoas de 12 a 59 anos. O imunizante, primeiro do mundo em dose única, deverá integrar o Programa Nacional de Imunizações (PNI), com início da vacinação e público exato a serem definidos pelo Ministério da Saúde.

Durante o anúncio, realizado na sede do instituto em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas destacou o avanço científico. “É a vitória da ciência, da inovação e do Butantan”, afirmou. O instituto já conta com mais de 1 milhão de doses prontas e firmou parceria com a empresa chinesa WuXi para ampliar a capacidade de produção, com expectativa de entregar cerca de 30 milhões de doses no segundo semestre de 2026.

O diretor do Butantan, Esper Kallás, classificou a aprovação como “um feito histórico”. Já o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, ressaltou a autonomia tecnológica proporcionada pelo desenvolvimento nacional do imunizante.

A eficácia da Butantan-DV é sustentada por cinco anos de estudos com mais de 16 mil voluntários: 74,7% de eficácia geral, 91,6% contra casos graves e 100% na prevenção de hospitalizações. A maioria das reações foi leve e eventos adversos graves foram raros.

O Butantan já recebeu autorização para testar a vacina em pessoas de 60 a 79 anos e pretende expandir a recomendação também para crianças de 2 a 11 anos, faixa etária na qual a segurança já foi demonstrada. A aprovação chega em meio a números elevados da doença: o Brasil registrou 6,5 milhões de casos prováveis em 2024 e 1,6 milhão em 2025 até novembro.

