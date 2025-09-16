Brasil registra aumento de 9% em cirurgias; catarata lidera procura

O Brasil registrou alta na demanda por cirurgias em todo o país. Segundo dados do Ministério da Saúde, com base no Sistema Único de Saúde (SUS), foram realizadas pouco mais de quatro milhões de cirurgias programadas entre março de 2023 e janeiro de 2024.

O levantamento aponta um crescimento de 9% em relação ao período anterior. Entre os procedimentos mais procurados, a cirurgia de catarata aparece na primeira posição, com quase 150 mil brasileiros aguardando a operação.

Catarata tem alta incidência no país

Responsável por metade dos casos de cegueira no mundo, a catarata é um problema frequente no Brasil. Entre pessoas com mais de 50 anos, cerca de 14 milhões apresentam a doença, o que representa 25% dessa faixa etária.

O país está acima da média global, já que a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que aproximadamente 17% dos indivíduos entre 55 e 65 anos enfrentam a condição em todo o planeta. Somente em São Paulo, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia estima que foram realizadas 250 mil cirurgias de catarata recentemente.

A catarata ocorre pela opacificação do cristalino, a lente natural do olho, provocando visão turva ou borrada. Embora seja mais comum em pessoas acima de 60 anos, também pode afetar jovens devido a vários fatores. Os principais sintomas incluem:

Visão embaçada ou turva;



Dificuldade para enxergar à noite;



Sensibilidade à luz e ao brilho;



Cores desbotadas ou amareladas;



Visão dupla em um dos olhos.

Cirurgia é indicada para prevenir perda de visão

A cirurgia de catarata é o tratamento mais eficaz para restaurar a visão. O cristalino opaco é removido e substituído por uma lente intraocular personalizada, permitindo que o paciente recupere a visão e a qualidade de vida.

O procedimento é recomendado quando os sintomas prejudicam o dia a dia. Em consulta, o oftalmologista avalia a necessidade da cirurgia e solicita exames pré-operatórios. A operação é rápida, durando entre 15 e 30 minutos, geralmente sob anestesia local.

Existem diferentes tipos de lentes intraoculares: algumas corrigem a visão de perto, outras de longe, e algumas oferecem visão contínua para múltiplas distâncias. A escolha depende do quadro do paciente e da orientação do médico.

A recuperação pós-cirúrgica é rápida, e muitos pacientes percebem melhora na visão nas primeiras 24 horas. O repouso recomendado varia de um a três dias, e atividades leves podem ser retomadas em breve. A cicatrização completa leva de quatro a seis semanas.

Vale ressaltar que este conteúdo tem caráter informativo e não substitui uma consulta com um oftalmologista. Em caso de dúvidas, um profissional deve ser procurado.

Francielle Mesquita/ assessoria de imprensa

