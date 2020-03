Brasil registra 1ª morte pelo coronavírus; paciente de 62 anos é de São Paulo

Crédito: Pixabay

A primeira morte devido ao novo coronavírus foi registrada nesta terça-feira (17) no estado de São Paulo. A vítima era um homem de 62 anos. As informações são da colunista Mônica Bergamo , do jornal Folha de S.Paulo. Uma coletiva com os médicos do centro que cuida de medidas para prevenir a doença deve ser realizada para mais detalhes do caso.

Também nesta terça-feira, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decretou situação de emergência na cidade para enfrentar a crise causada pelo novo coronavírus. A medida foi publicada no Diário Oficial.

