(16) 99963-6036
sábado, 18 de outubro de 2025
Saúde

Brasil recebe lote de medicamento para tratar câncer de mama no SUS

Nesta primeira remessa, chegaram 11.978 unidades do remédio

18 Out 2025 - 14h55Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Brasil recebe lote de medicamento para tratar câncer de mama no SUS - Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Ministério da Saúde recebeu, nesta semana o primeiro lote do medicamento trastuzumabe entansina, incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), em 2022, para o tratamento do câncer de mama. O remédio é indicado para quem ainda continuou com a doença após a quimioterapia inicial, geralmente em casos de câncer de mama HER2-positivo em estágio 3, informou a pasta.

Nesta primeira remessa, chegaram 11.978 unidades. Ao todo, serão quatro lotes do medicamento, sendo que as próximas entregas estão previstas para dezembro deste ano, março e junho do ano que vem. Segundo o ministério, os insumos atenderão a 100% da demanda atual pelo medicamento no SUS. Ainda em 2025, 1.144 pacientes devem ser beneficiados.

O medicamento será repassado às secretarias estaduais de Saúde, que farão a distribuição de acordo com os protocolos clínicos vigentes. O investimento total do governo federal é de R$ 159,3 milhões para a compra de 34,4 mil frascos-ampola do medicamento.

O diretor do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde, José Barreto Campello Carvalheira, falou à imprensa, no local em que a carga foi recebida, no almoxarifado do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

“É gigantesco o avanço para a oncologia nacional. É uma medicação que vai reduzir em 50% a mortalidade das pacientes que têm HER2- positivo, que é um tipo de câncer de mama. É uma grande vitória do povo brasileiro. O Ministério da Saúde fica orgulhoso de poder estar fazendo essa entrega hoje dentro do Outubro Rosa”, disse o diretor.

“Nas pacientes que ficam com restos tumorais, no câncer de mama, você pode colocar [esse medicamento] agora à disposição para fazer um novo tratamento. Ele garante 50% de redução de mortalidade, 50% menos recidiva local, é realmente um grande avanço, é diminuição de mortalidade”, explicou. Segundo Carvalheira, a previsão é que o medicamento chegue aos pacientes já a partir deste mês, até o começo de novembro.

Agência Brasil 

Leia Também

Colesterol ruim alto aumenta em até 70% risco de infarto e AVC em pessoas acima de 40 anos
Saúde16h00 - 18 Out 2025

Colesterol ruim alto aumenta em até 70% risco de infarto e AVC em pessoas acima de 40 anos

Exercício físico pode fortalecer ação de células contra o câncer, aponta estudo
Saúde10h28 - 18 Out 2025

Exercício físico pode fortalecer ação de células contra o câncer, aponta estudo

Ministro Barroso autoriza enfermeiros a auxiliar aborto legal e proíbe punição
Justiça 07h35 - 18 Out 2025

Ministro Barroso autoriza enfermeiros a auxiliar aborto legal e proíbe punição

Outubro Verde: São Carlos promove capacitação sobre sífilis para profissionais de saúde
Saúde19h05 - 17 Out 2025

Outubro Verde: São Carlos promove capacitação sobre sífilis para profissionais de saúde

Ibaté realiza Dia D de Multivacinação neste sábado
Saúde18h11 - 17 Out 2025

Ibaté realiza Dia D de Multivacinação neste sábado

Últimas Notícias