Banco de Sangue da Santa Casa está com estoques baixos

A Santa Casa de São Carlos está com os estoques de sangue em nível crítico, especialmente dos tipos A positivo, A negativo, B negativo e O negativo. A situação acende um alerta para a necessidade urgente de doações, fundamentais para garantir a continuidade de atendimentos de urgência, cirurgias e tratamentos de pacientes internados.

A líder biologista do Banco de Sangue, Paola Stein, reforça que a participação da comunidade é essencial nesse momento. “Cada doação ajuda a manter os atendimentos de urgência, as cirurgias e os tratamentos em andamento. Contamos com a solidariedade da população para reverter esse cenário. Doar sangue é um ato simples, seguro e que salva vidas todos os dias”, afirma.

Quem pode doar sangue:

Pessoas entre 16 e 69 anos (menores de 18 com autorização dos responsáveis);

Peso mínimo de 50 kg;

Estar em boas condições de saúde;

Estar descansado e alimentado (evitar alimentos gordurosos nas 4 horas anteriores).

O banco de sangue funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45, e aos sábados, das 8h às 10h45, sem abrir nos domingos e feriados. Para agendar a doação, a população deve entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (16) 3509 1230.