Baixa procura faz prefeitura reduzir dias de UBS's abertas até mais tarde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da Redenção, Cidade Aracy, Vila São José e Santa Felícia, que vinham funcionando em horário estendido para atendimento exclusivo de casos de dengue, passarão a operar até as 20h apenas às segundas e terças-feiras, a partir da próxima semana.

A decisão foi tomada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), devido à baixa procura nas últimas semanas. O horário estendido, implantado em 31 de março, vinha sendo mantido de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h.

“Em alguns dias da semana a equipe não recebe nenhum paciente. Nesses primeiros 15 dias de maio, a UBS do Aracy atendeu apenas 49 pessoas, uma média de três por dia. Entendemos que, neste momento, é possível otimizar o atendimento”, explicou Viviane Cavalcante, diretora do DGCA.

O cenário nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) também confirma a redução dos casos de dengue. Segundo Daniele Roubles Antoneli, diretora do Departamento de Urgência e Emergência, há um aumento na procura por atendimentos relacionados a síndromes respiratórias.

“Na última segunda-feira, dia 19, a UPA da Vila Prado atendeu 478 pessoas, das quais apenas 41 apresentavam suspeita de dengue. Já tivemos períodos em que quase metade dos atendimentos era por arboviroses. Hoje, observamos queda nos casos de dengue”, explicou a diretora.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, ressaltou que a mudança tem base técnica. “Foi identificado que segunda e terça são os dias com maior procura nas UPA’s após as 17h. Nos demais dias, as unidades de pronto atendimento conseguem absorver a demanda. Vamos testar esse novo modelo, já que os números da dengue estão em queda”, afirmou.

De acordo com dados da Secretaria, os casos novos de dengue reduziram de 1.386 em 5 de maio para 549 na semana seguinte e, mais recentemente, para 502.

Com isso, a partir da próxima semana, as UBSs da Redenção, Cidade Aracy, Vila São José e Santa Felícia funcionarão das 17h às 20h, exclusivamente para atendimento de pacientes com sintomas de dengue, somente às segundas e terças-feiras.

