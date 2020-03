Áudio gravado por médica da UPA deixa a população de São Carlos apreensiva

Médica trabalha na UPA Vila Prado - Crédito: Arquivo SCA

Um áudio que teria sido gravado pela médica Andrea Côgo Nais, que atende na rede municipal de saúde, e circula pelas redes sociais e aplicativos de mensagens está deixando a população de São Carlos preocupada. Ela chega a dizer que ouviu falar que há casos confirmados na UFScar. Após receber vários pedidos no Whatsapp, o SCA foi atrás para checar a veracidade das informações.

O secretário de saúde Marcos Palermo confirmou que o áudio é da médica. Na gravação Andrea relata que estava de plantão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado e atendeu pacientes com suspeita de coronavírus e um destes atendimentos foi prestado à uma cozinheira, que segundo ela, trabalha na UFSCar e que teria garantido que há três estudantes com casos confirmados de covid-19.

Palermo encaminhou ao SCA o áudio de uma representante da UFSCar que desmentiu a informação de estudantes infectados com o covid-19 no campus.

Em outro áudio, a médica relata que muitas pessoas estão aparecendo na UPA dizendo que estão com os sintomas do coronavírus, mas após uma avaliação nada é confirmado. Tudo, segundo ela, para conseguir um atestado de 14 dias.

A médica Andrea Côgo também teria denunciado a falta de produtos básicos de proteção individual e higiene como máscaras e papel toalha.

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal. Segundo o diretor do departamento de gestão do cuidado hospitalar, Fausto Sposito, as máscaras N95 serão entregues até amanhã (19) pelo fornecedor. Informou ainda que os municípios estão enfrentando dificuldades para realizar compras neste momento de crise na área de saúde, porém os demais tipos de máscaras não estão em falta. As luvas de Látex tamanho "P" terminaram e também já foram compradas, porém dos demais tamanhos estão disponíveis e também 24 mil luvas de vinil.

Sposito informou ainda que a Prefeitura já recebeu jalecos de gramatura 30, touca e que não está faltando papel toalha nem álcool gel.

O SCA entrou em contato com a médica Andrea Côgo e aguarda um pronunciamento. Quando tivermos uma resposta, esse notícia será atualizada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também