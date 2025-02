Atendimento da UBS do Azulville será transferido provisoriamente para o prédio da UBS da Vila Isabel

UBS Vila Isabel -

A Secretaria Municipal de Saúde, comunica que a partir desta sexta-feira (21/02), o atendimento dos pacientes da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Azulville, passará a ser realizado, provisoriamente, no prédio da UBS da Vila Isabel, localizada rua Vicente de Carvalho, nº 566.

A mudança foi necessária para que o Departamento de Gestão da Atenção Especializada faça adequação do prédio da UBS da Azulville para receber o Centro Municipal de Especialidades (CEME) que realizará o atendimento neste local por pelo menos 90 dias.

A mudança está sendo realizada para que a Secretaria Municipal de Saúde possa finalizar as obras de reforma do prédio do CEME. “Até o momento foi possível fazer as intervenções com os funcionários trabalhando e os pacientes sendo atendidos, mas nessa etapa final da obra não temos condições de manter as consultas, exames e demais procedimentos no local, por isso a transferência para outra unidade foi necessária”, explica Wander Bonelli, secretário adjunto de Saúde.

Todos os usuários do SUS atendidos no Azulville já foram avisados pela equipe da mudança de endereço e nenhum paciente vai ter consulta e nenhum outro procedimento médico cancelado.

Já o CEME ainda continua atendendo na Rua Amadeu Amaral, 555, na Vila Isabel nos próximos dias. “Primeiro vamos preparar a unidade do Azulville para depois fazer a mudança do CEME para o local, porém vamos avisar os pacientes com antecedência. Resolvemos colocar o Centro de Especialidades no Azulville e não na UBS da Vila Isabel, que praticamente ao lado do atual prédio do CEME, em razão das dimensões das unidades”, explica Wander Bonelli.

Leia Também