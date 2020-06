As melhores clinicas de recuperação em São Paulo e Grande SP

Crédito: Clinicas de recuperação APSUA

Saiba um pouco mais sobre como funciona o tratamento para dependentes químicos ou tratamento para alcoólatras:

Tratamento Voluntário

O tratamento voluntário é um dos tipos de tratamento especifico para pessoas que estão sofrendo com algum tipo de dependência química.

Este modelo de tratamento é uma opção que pode trazer mais tranquilidade tanto para o dependente químico e também para a família do acolhido por ser menos invasivo, bem diferente do ambiente de internação involuntária.

As convenções que defende os direitos humanos em todo o Brasil e no mundo defendem este tipo de tratamento voluntário por verem no mesmo, uma grande diferença pois o dependente químico está ciente desse tratamento e que tem necessidade de se tratar por vontade própria.

Então qual seria a melhor maneira de optar por esta modalidade de tratamento voluntário e que esta decisão seja aceita de maneira tranquila pelos dependentes químicos e pela sociedade num todo?

É isso que iremos esclarecer para você agora!

A plena consciência de ser um dependente químico ou alcoólatra.

A aceitação é um dos fatores principais para que se inicie um processo de tratamento contra as drogas o álcool que o uso abusivo e compulsivo dessas substancias fizeram estas pessoas se tornarem dependentes químicas.

E é de extrema importância esta aceitação consciente para que o sucesso seja visível em menos tempo de tratamento que é uma ajuda tanto para a equipe multidisciplinar quanto para o dependente químico em tratamento.

Isso é bem evidente que esta aceitação nunca será totalmente fácil, e espontâneo que isso aconteça, por várias razões. Um dos fatores que impedem o dependente químico de assumir que é um adicto dependente químico e que precisa de ajuda,

são os mecanismos de defesa da doença como a negação. Outro exemplo é a prepotência que também impede está decisão, por achar que ainda pode ter controle sobre o uso e que poderá largar as drogas e o álcool quando ele bem quiser,

que acaba se tornando uma verdade absoluta para o dependente químico, ficando assim mais difícil sendo prorrogado seu tratamento que levará mais tempo para que isso ocorra.

A ação da família nos aspectos do tratamento da dependência

A família precisa estar sempre voltada e pronta para ajudar e estender as mãos na hora certo dessa rendição em que o dependente químico pede ajuda, que será de grande importância para o início do tratamento.

Este é o momento de dar apoio total para o ente querido, deixando de lado os apontamentos dos erros que devem ser deixados no passado e que no tempo certo com certeza vai haver às reparações.

A família necessita e precisa se unir de forma estrutural e emocional para dar suporte neste momento delicado.

É através desse apoio que o dependente químico irá se enxergar e ver a sua realidade e que realmente precisa de ajuda através de uma internação em uma clínica de reabilitação que proporcione um tratamento especializado.

Sentimento de abandono e carência

Talvez ainda você tenha uma concepção de que um dependente químico é tratado como lixo, marginalizado como alguém que deve permanecer e ficar à margem da sociedade, passando por humilhações,

sofrendo sozinho as consequências de suas más escolhas. Mas essa não é uma atitude de amor e muito menos correta que não trará solução nenhuma ficar rotulando os dependentes químicos,

uma hora sem que possamos perceber pode aparecer um caso em nossa própria casa. Porque quanto mais o isolamento e descriminação do dependente químico,

mais se distancia da possibilidade de se tratar por inteiro pedindo ajuda. Quando toda a família e as pessoas da sociedade terem à consciência de que a dependência química é uma doença tratável e estender a mão e ajudar,

a porcentagem do tratamento se concretizar e também o despertar do ente querido em buscar ajuda será mais fácil de acontecer.,

Tratamento dos traumas e transtornos físicos e psíquicos e mentais

Normalmente, na realidade para que o dependente químico tenha um bom resultado e sucesso no tratamento voluntário, ele precisará ser submetido a sessões com ajuda de profissionais capacitados na área da dependência química que irão submete-los ao tratamento terapêutico com atendimento individual,

ajudar assim o paciente a vencer seus traumas internos e os malefícios físico, mental e psicológicos que, seja as comorbidades já existentes antes da dependência, seja os foram adquiridas na sua dependência.

Por isso que o apoio constante e presente da família no tratamento é extremamente benéfico para uma boa evolução terapêutica, com amor e muita compreensão.

Um tratamento em conjunto contra as drogas e o álcool

Não existe outro conceito que possa dar uma definição melhor e essa situação. O tratamento voluntário é um tratamento em conjunto.

Ele não acontece sem a presença do dependente químico internado em tratamento e nem mesmo sozinho, sem a colaboração incansável dos profissionais envolvidos neste processo.

Porque um dependente químico isolado e abandonado à sua própria sorte pode ser fatal à sua vida, já que o vício se tornou incontrolável, pois a doença da dependência química é incurável, progressiva e de caráter fatal.

Nossa clínica de reabilitação pode oferecer a ajuda que você tanto necessita, proporcionamos toda a estrutura necessária para que o dependente químico, que fez esta escolha muito importante de se tratar,

fique tranquilo e adquira confiança nas suas metas e sonhos para alcançar assim os seus propósitos e não se desvie nunca deles aconteça o que acontecer, sua recuperação é inteira responsabilidade depende dele mesmo.

Nossa equipe multidisciplinar possui maturidade, profissionalismo e experiência para ajuda-lo a resolver de uma vez por todas os seus problemas com as drogas e o álcool.

Oferecemos também total apoio à família, que necessita aprender a lidar com o seu dependente químico de maneira adequada.

Nossos tratamentos especializados para dependentes químicos ou alcoólatras são realizados em nossas unidades, e que são instalações que irá proporcionar as melhores condições para a recuperação e a total reabilitação de seu ente querido.

Além de uma infraestrutura privilegiada com espaços exclusivos, os métodos e cronogramas de tratamento serão elaborados individualmente ou em grupo especialmente para resolver com exatidão e eficácia todas as suas dificuldades que envolvem os pacientes,

tendo como alvo principal a raiz de todo o problema diagnosticado por nossa equipe multidisciplinar, não tratando de forma superficial, mais sim com seriedade o uso abusivo e compulsivo das drogas ou álcool.

Nossas unidades possuem capacidade para poder atender somente 39 pacientes não perca tempo reserve sua vaga. Este número é bem visto por nossos profissionais que é ideal para proporcionarmos o melhor e mais eficiente tratamento para seu ente querido,

com excelentes resultados comprovados por nossos concursados e porque, tratamos cada paciente individualmente com muito respeito e amor pelo que fazemos ao nosso próximo.

