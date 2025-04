APIB realiza vacinação contra gripe e febre amarela neste sábado em Itirapina

Compartilhar no facebook

Neste sábado, 12 de abril, entre 8h e 14h, será realizada na sede da APIB (Associação dos Proprietários de Imóveis do Broa), na entrada do bairro, uma campanha de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Itirapina entre 8h e 12h. Os moradores do bairro rural receberão doses das vacinas contra a febre amarela e contra a gripe.

Uma equipe volante de vacinação também percorrerá as propriedades rurais mais distantes buscando atender toda a população. A expectativa do presidente da APIB, Fernando Pagadigorria é de que 500 pessoas sejam vacinadas na sede da entidade. “Estamos apoiando esta campanha em prol da saúde comandada pela Prefeitura e esperamos que as pessoas apostem na prevenção, aderindo à vacinação”, comenta ele.

A vacinação também será realizada na Arena Santa Emília, na rua 8 do bairro Santa Cruz, na área urbana de Itirapina das 8h às 14h. Maiores dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (19) 3575-9202.

