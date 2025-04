Apenas um cigarro por dia pode reduzir sua vida, diz pesquisa

Homem fuma cigarro - Crédito: Pixabay

Dados de um estudo realizado pela Universidade de Londres apontam que um cigarro por dia pode reduzir a expectativa de vida em cerca de 20 minutos, um dado que se soma a um outro trabalho no qual médicos londrinos fumantes foram avaliados e comparados a médicos que não fumavam. Nesse estudo, a conclusão foi de que o fumo reduz o tempo de vida em 10 anos, em média. “Veja, tem muitas pesquisas em relação ao tabagismo, mas essa é a primeira que vai apontando todos os problemas. Isso é um uma coisa importante, porque muita gente reduz o cigarro, no meu grupo antitabágico muita gente reduz o cigarro, mas fica mantendo menos de 10 cigarros por dia, 5, 3 cigarros por dia etc. Isso também faz mal, ou seja, um cigarro por dia faz mal”, ressalta o médico pediatra João Paulo Lotufo.

“Uma coisa importante também é o seguinte: você parar quando jovem pode trazer mais benefícios do que parar de fumar numa idade mais avançada. Foi demonstrado que parar de fumar aos 40 anos, por exemplo, reduz o risco de morrer de doenças associadas ao tabagismo em até 90%. Então, veja, esta semana me procurou uma moça, estudante, que ela percebeu que está dependente do cigarro e uma dependência leve da maconha. Então, o jovem já está percebendo o que é dependência de nicotina, que é o diagnóstico da doença relacionada ao tabaco. Dependência de nicotina é real, nós temos que abrir os olhos, principalmente porque o cigarro eletrônico tem seis a sete vezes mais nicotina do que o cigarro normal e isso é extremamente lesivo para o jovem, porque a indústria quer pegar o jovem, porque este vai fumar muitos anos antes de pensar em parar de fumar. Pense bem, fumar não é bom, beber em excesso não é bom, cigarro eletrônico não presta e a gente precisa se livrar disso tudo”, avalia o colunista.

