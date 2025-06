Anvisa suspende suplemento e canela em pó por resultados insatisfatórios

imagem ilustrativa -

AAnvisa determinou o recolhimento e a suspensão do lote 2408J5 do SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATLETAS - 100% FULL WHEY, MARCA FULLIFE NUTRITION, da empresa SFS ALIMENTOS LTDA.

A medida foi adotada após análise que identificou, em laboratório, a presença de glúten, com detecção de trigo, centeio e cevada no produto, diferentemente do declarado no rótulo. A avaliação também identificou alegações não permitidas na rotulagem, levando informações enganosas ao consumidor.

A análise do Suplemento 100% Full Whey foi realizada pela Fundação Ezequiel Dias, (Funed/Lacen-MG).

Canela

A Agência também determinou o recolhimento e a suspensão do lote 371LAG2419 da CANELA-DA-CHINA EM PÓ, MARCA KININO, da empresa H.L. DO BRASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

A determinação é decorrente da verificação, por meio de uma análise, da presença de amido, que não é um componente característico da canela. O produto ainda teve resultado insatisfatório na avaliação de elementos histológicos e na pesquisa de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas. Os parâmetros identificados não estão de acordo com a legislação sanitária.

A avaliação do lote da canela Kinino também foi realizada pela Funed.

Com informações da Saúde e Vigilância Sanitária

