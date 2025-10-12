(16) 99963-6036
domingo, 12 de outubro de 2025
Saúde

Anvisa libera produção emergencial de etanol farmacêutico usado como antídoto contra metanol

Medida permite fabricação temporária do medicamento pelo laboratório Cristália, que doará todo o lote ao Ministério da Saúde

12 Out 2025 - 17h11Por Jessica CR
Metanol - Crédito: © Biodiesel BrasilMetanol - Crédito: © Biodiesel Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, na sexta-feira (10), a Resolução-RE nº 4.012/2025, que autoriza a fabricação do primeiro lote de etanol farmacêutico injetável no Brasil. O produto será utilizado como antídoto em casos de intoxicação por metanol, substância tóxica presente em bebidas adulteradas.

O laboratório Cristália foi autorizado a produzir as doses, que serão integralmente doadas ao Ministério da Saúde para distribuição em unidades de saúde de todo o país. A solicitação foi protocolada no dia 9 de outubro e analisada em caráter de urgência pela Anvisa.

O diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, destacou a cooperação entre os setores público e privado para responder rapidamente à situação emergencial.“Nos momentos decisivos, de emergência nacional, a indústria sempre se prontificou a atender da melhor forma possível. Mais uma vez, a celeridade da ação da Anvisa e do Ministério da Saúde mostra o compromisso de proteger a saúde da população brasileira”, afirmou Safatle.

Procedimento emergencial

A autorização faz parte das medidas previstas na Resolução 994/2025, também aprovada pela Anvisa, que estabelece procedimentos temporários e emergenciais para a produção de etanol etílico injetável destinado ao tratamento de intoxicações.

Para obter a regularização, a empresa fabricante deve ter sede no Brasil e atender a todos os requisitos sanitários e técnicos de qualidade exigidos pela agência. Os medicamentos terão validade de até 120 dias, prazo suficiente para atender à demanda imediata.

Contexto da medida

A liberação ocorre em meio ao aumento dos casos de intoxicação por metanol registrados em várias cidades do país. O etanol farmacêutico atua como antídoto eficaz, competindo com o metanol no metabolismo do corpo e reduzindo os danos hepáticos e neurológicos.

Com a medida, a Anvisa busca garantir o abastecimento rápido e seguro do medicamento essencial e reforçar a resposta nacional às ocorrências de intoxicação.

