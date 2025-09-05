Anvisa determina apreensão de lote falso de Mounjaro e de medicamento para câncer

Nesta quinta feira (04), a Anvisa determinou a apreensão de um lote falsificado de Mounjaro e de um outro lote falso de Opdivo, medicamento usado no tratamento de alguns tipos de câncer.

Mounjaro

A medida publicada no Diário Oficial da União proíbe a comercialização, a distribuição e o uso do lote 082024 do medicamento vendido como Mounjaro. Além disso, o lote, que foi produzido por empresa desconhecida, deve ser apreendido.

A ação fiscal foi tomada após a Eli Lilly do Brasil Ltda., empresa que possui o registro do medicamento, comunicar que não produziu o lote citado.

Opdivo

Um lote do medicamento vendido com o nome Opdivo, de empresa desconhecida, também foi afetado com a ação fiscal e deve ser apreendido. A medida atinge apenas o lote ACS1603 e proíbe a sua comercialização, a sua distribuição e o seu uso.

A ação também foi motivada pelo fato de a empresa que possui o registro do medicamento, a Bristrol-Myers Squibb, afirmar que desconhece o lote como original.

Orientações

Por se tratar de produtos falsificados, não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade. Por isso, os referidos lotes desses medicamentos não devem ser usados em nenhuma hipótese.

Os profissionais de saúde ou pacientes que identificarem os lotes falsos podem comunicar o fato à Agência, pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.

