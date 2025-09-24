Alunos de Santa Eudóxia passam por avaliação oftalmológica preventiva

Alunos de Santa Eudóxia passam por avaliação oftalmológica - Crédito: divulgação

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Herica Ricci Donato, acompanhou, na manhã de segunda-feira (22), a realização de triagens visuais com 75 alunos das fases 4 a 6 do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) José de Brito Castro, localizado no distrito de Santa Eudóxia. A atividade contou também com a presença da diretora do FSS, Eucimara Jorge Pott.

A ação integra o projeto “Ver para Aprender”, uma parceria entre o Centro de Referência em Saúde e Ensino de Pesquisa Integrada de Araraquara (CRESEP), a Secretaria Municipal de Saúde e o Fundo Social. O programa atende crianças de 4 a 8 anos da rede municipal por meio de triagens realizadas diretamente nas escolas. Implantado em diversos municípios paulistas, o projeto oferece exames oftalmológicos gratuitos e óculos para os casos em que há necessidade de correção visual.

Segundo Herica Ricci Donato, mais de 8 mil alunos da rede municipal devem passar pela avaliação. “Caso a criança apresente dificuldade para enxergar, será encaminhada ao oftalmologista. A intenção é priorizar a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças oculares”, destacou.

De acordo com a diretora do FSS, Eucimara Jorge Pott, cerca de 3 mil alunos já foram atendidos. “Daqui vamos seguir para a escola de Água Vermelha e, depois, para outras unidades da rede. Após todos os testes, teremos um levantamento do número de crianças que necessitam de tratamento e óculos”, explicou a diretora.

Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

